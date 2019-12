Transfergerüchte: HSV, Düsseldorf, Bielefeld & Union denken an Skrzybski

Freitag, 20.12.2019 - 08:21 Uhr

Von: Asanka Schneider

Erst kürzlich machte sich Steven Skrzybski laut Gedanken um seine Zukunft, denn beim FC Schalke 04 steht er komplett außen vor. Als der gebürtige Berliner nach 18 Jahren beim 1. FC Union Berlin entschied, seinen Jugendtraum zu verwirklichen und zu Königsblau zu wechseln, haben es ihm viele aus seinem Umfeld und auch unter den Anhängern der Eisernen gegönnt.

Der einstige Publikumsliebling wechselte schlussendlich im Sommer 2018 für rund 3,2 Millionen Euro nach Gelsenkirchen. Ein Traum wurde wahr. Nur 17 Monate später sieht die Realität anders aus. Aus dem Traum, für Schalke 04 zu spielen, wurde nahezu ein Albtraum, denn für die Profis stand er lediglich 17 Mal auf dem Platz.

Steven Skrzybski ohne Zukunft bei Schalke 04

Dabei gelangen ihm jedoch vier Treffer, was gar nicht so übel ist, wenn man bedenkt, dass er kaum zum Zuge kam. Es fehlt schlichtweg das Vertrauen in seine Person und unter Trainer David Wagner wird dies sehr deutlich. Kein Einsatz in der Bundesliga und nur ein Auftritt über 58 Minuten im DFB-Pokal. Aber genau dort wusste er eigentlich zu überzeugen, denn gegen den SV Drochtersen/Assel gelang ihm ein Treffer.

Schalke 04 und Steven Skrzybski – das passt einfach nicht zusammen. So gern man den Jungen aus Köpenick mag und so sehr man es ihm wünschen würde, eine erfolgreiche Zukunft wird er dort nicht haben. Kein Wunder also, dass sich der 27-jährige Gedanken um seine Zukunft macht. Zunächst sah es so aus, als würde er sich auf Schalke „durchbeißen“ wollen, wie er gegenüber der „Bild“ mitteilen ließ.

Union, Düsseldorf und HSV an Skrzybski dran?

Mittlerweile dürfte es kaum noch eine Chance beim FC Schalke 04 geben und so berichtet erneut die „Bild“ über ein Transfergerücht, welches den Flügelstürmer involviert. Gleich vier Klubs sollen ein Auge auf den Rechtsfuß geworfen haben. Union Berlin wird erneut genannt und auch wir berichteten über das vermeintliche Interesse an einer Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Neben den Eisernen steht wohl auch der Hamburger SV bereit, sich mit dem Berliner zu beschäftigen. Aber nicht nur die Rothosen haben anscheinend ihre Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt, sondern auch Fortuna Düsseldorf. Den Fortunen wird dabei sogar sehr großes Interesse an Steven Skrzybski nachgesagt.

Arminia Bielefeld ebenfalls mit Chancen?

Neben dem HSV Transfergerücht um Skrzybski gibt es wohl auch einen weiteren Klub aus der 2. Liga, der Interesse am Angreifer zeigen soll. Demnach beschäftigt man sich angeblich auch bei Arminia Bielefeld mit dem Offensivspieler. Steven Skrzybski hat scheinbar die Qual der Wahl und so dürfte es ein heißer Winter für ihn werden.

Klar ist, dass er beim FC Schalke 04 auf der Abschussliste steht und den Verein verlassen kann. Die nächsten Wochen werden noch einige Transfergerüchte um seine Person hervorbringen, die die Transfermarkt Gerüchteküche zum Brodeln bringen dürfte.