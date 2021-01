FC Schalke: Gerüchte um Valery, Weiser & Korb! Kutucu vor Abflug - 7 Interessenten

Dienstag, 05.01.2021 - 14:01 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der heftig kriselnde FC Schalke will den Wintertransfermarkt nutzen, um große Personal-Baustellen im Kader zu beheben. Vor allem ein neuer Rechtsverteidiger soll verpflichtet werden, wobei mit Yan Valery, Mitchell Weiser und Julian Korb bereits drei Namen in der Bundesliga Gerüchteküche mit den Knappen in Verbindung gebracht werden. Derweil könnte Ahmed Kutucu Gelsenkirchen verlassen. Interessenten gibt es viele.

Mit der Rückkehr von Sead Kolašinac, den Schalke 04 bis zum Saisonende vom FC Arsenal ausleihen konnte, glückte dem akut abstiegsbedrohten Revierklub bereits ein vielversprechender Transfer. Kolašinac ist fest für die linke Abwehrseite eingeplant, kann notfalls aber auch im Zentrum aushelfen. Nun suchen die S04-Verantwortlichen akribisch nach einem neuen Rechtsverteidiger.

FC Schalke 04: Kommt Yan Valery vom FC Southampton

Dass ist dem FC Southampton aus der Premier League nicht entgangen. Denn nach Angaben von „Sky“ sollen die von Ralph Hasenhüttl trainierten Engländer dem FC Schalke 04 Yan Valery angeboten haben. Die Saints wollen demnach den 21-jährigen Franzosen an das Bundesliga-Schlusslicht bis Sommer verleihen. Valery, der aus der Jugend des FC Southampton stammt, kommt bei seinem aktuellen Arbeitgeber kaum zur Entfaltung, wie erst ein Kurzeinsatz in der laufenden Saison untermauert.

Ob für Schalke ein unerfahrener Perspektivspieler wie Yan Valery für die Mission Klassenkampf die richtige Wahl ist, ist zu hinterfragen. Es ist auch nicht übermittelt, ob in Gelsenkirchen ernsthaft eine Leihe von Valery in Betracht gezogen wird. Immerhin signalisiert Southampton Bereitschaft, den Rechtsfuß für eine geringe Leihgebühr abzugeben, um so den finanziell angeschlagenen Knappen entgegenzukommen.

Auch Mitchell Weiser & Julian Korb auf Schalke ein Thema

Weitaus klangvoller ist da schon der Name Mitchell Weiser. Auch um den Verteidiger von Bayer Leverkusen kursieren FC Schalke Wechselgerüchte, die von „fussballtransfers.com“ in Umlauf gebracht wurden. Der 26-Jährige spielt in Leverkusen unter Trainer Peter Bosz keine nennenswerte Rolle (nur 5 Bundesliga-Einsätze), sodass ein Schalke Transfer potenziell denkbar ist. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Werksklub seinerseits einen neuen Rechtsverteidiger an Land zieht, da auch deren Personaldecke auf dieser Position dünn ist. Passenderweise machen entsprechende Bayer Leverkusen Transfergerüchte zu Timothy Fosu-Mensah und Brandon Williams, die beide bei Manchester United unter Vertrag stehen, die Runde.

Weitaus unkomplizierter ist die Gemengelage bei Julian Korb, ein weiterer Kandidat, der in der Transfermarkt Gerüchteküche auf Schalke thematisiert wird. Denn der 28-Jährige ist aktuell ohne Verein und stünde sofort und ablösefrei zur Verfügung. Allerdings fehlt Korb, der zuletzt für den Zweitligisten Hannover 96 seine Schuhe schnürte und davor viele Jahre für Gladbach aktiv war, die Wettkampfpraxis und er müsste erstmal Trainingsrückstand aufholen.

Ahmed Kutucu vor Schalke-Abschied: FSV Mainz, Serie A & Türkei als Option

Dagegen könnte Ahmed Kutucu den FC Schalke noch im Januar verlassen. Die einstige Sturmhoffnung steht auch bei Neu-Trainer Christian Gross nicht sonderlich hoch im Kurs. Dem 20-Jährigen steht daher ein Tapetenwechsel ins Haus. Spekuliert wird über eine Leihgeschäft, in das aber auch eine Kaufoption für den aufnehmenden Verein installiert werden könnte.

Über mangelndes Interesse muss sich Kutucu keinesfalls beschweren. Insgesamt soll der Türke gleich bei sieben Klubs auf dem Zettel. Darunter mit dem 1. FSV Mainz 05 auch ein Klub aus der Bundesliga. Allerdings sei Schalke nicht gewillt, Ahmet Kutucu an einen direkten Abstiegskonkurrenten abzugeben. Darüber hinaus hat angeblich auch Zweitligist Hannover 96 ein Auge auf den Nachwuchstürmer.

Dazu gesellen sich gemäß aktueller Transfergerüchte auch noch Parma Calcio und Hellas Verona aus der italienischen Serie A sowie drei türkische Klubs. Darunter sollen sich die namhaften Süper Lig-Vereine Besiktas Istanbul und Fenerbahce Istanbul befinden.