Transfergerüchte: Schalke 04 vor Verpflichtung von Christian Conteh?

Donnerstag, 02.05.2024 - 13:17 Uhr

Von: Asanka Schneider

Im Poker um Christian Conteh ist anscheinend mit dem FC Schalke 04 ein weiterer Klub ins Rennen eingestiegen. Bereits in der vergangenen Woche berichtete Sport-90 über das 1. FC Kaiserslautern Transfergerücht, wonach die Roten Teufel über einen Transfer des 24-jährigen nachdenken sollen.

Bereits bei besagten Transfergerücht hieß es, dass noch weitere Klubs an Conteh interessiert sein sollen, ohne genaue Namen veröffentlichen zu können. Funke-Reporter Andi Ernst berichtete derweil, dass es sich, wie gesagt, um Schalke 04 handeln soll. Demnach deutet einiges darauf hin, dass man sich mit dem pfeilschnellen Stümer in der kommenden Saison verstärken möchte.

1. FC Kaiserslautern mit in der Verlosung

Der zweitschnellste Spieler der 2. Liga steht mit seinem aktuellen Klub dem VfL Osnabrück kurz vor dem Abstieg in die 3. Liga. Den Gang in die Drittklassigkeit wird er dem Vernehmen nach nicht bestreiten. Sein Ziel ist es weiterhin, in der aktuellen Liga seine Karriere zu bestreiten. Beim FC Schalke 04 wäre dies möglich, sofern der Klub den Klassenerhalt packen sollte.

Mit 37 Punkten steht Königsblau auf Platz 12 der Tabelle, hat aber auch nur 5 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Schon am Samstag geht es auswärts an der Bremer Brücke ausgerechnet gegen den VfL Osnabrück, wo Conteh noch unter Vertrag steht. Bei einem Schalke-Sieg dürfte man die Klasse gehalten haben.

Conteh bei Abstieg des VfL Osnabrück wohl ablösefrei auf dem Markt

Umgekehrt stehen die Niedersachsen kurz vor dem Absturz in die Drittklassigkeit. Dem Vernehmen nach wäre Christian Conteh bei einem Abstieg seines aktuellen Arbeitgebers gar ablösefrei zu haben. Sollten die Osnabrücker widererwarten die Klasse halten, so müsste der FC Schalke 04 rund 200.000 Euro Ablöse berappen.

Aufgrund der prekären finanziellen Lage sind keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt möglich. Schalke 04 sondiert daher den Markt nach kostengünstigen Alternativen. Es sei zudem zu erwarten, dass rund 15 Spieler den Verein nach Saisonende verlassen könnten. Der Außenstürmer, der auch im Sturmzentrum zum Einsatz kommen kann, soll dann Teil jener Mannschaft sein, der den Angriff auf den Wiederaufstieg in die Bundesliga stemmen soll.

Update: Hertha BSC buhlt ebenfalls um Conteh

In der laufenden Saison kommt Deutsch-Ghanaer auf 28 Einsätze in der Liga, in denen ihm 4 Tore und zwei Vorlagen gelangen. Vornehmlich erhofft man sich bei S04 mehr Speed auf den Außen. Und mit seiner Schnelligkeit wäre er für dieses Vorhaben geradezu prädestiniert.

Fraglich ist jedoch, ob Conteh überhaupt für die Startelf vorgesehen ist, denn eigentlich wäre er eher jemand für die Kaderbreite. Es dürfte spannend werden, wie sich die Schalke 04 Transfergerüchte in den kommenden Woche in dieser Causa entwickeln werden. Ein Schnäppchen wäre Christian Conteh auf jeden Fall und das finanzielle Risiko hielte sich in Grenzen.Update: Wie die "BILD" vor wenigen Minuten berichtet, soll auch Hertha BSC Interesse am Angreifer gezeigt haben.