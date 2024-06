Transfergerüchte: Schalke 04 in Verhandlungen mit Tiago Ferreira?

Montag, 17.06.2024 - 09:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bedient sich der FC Schalke 04 auf der Suche nach Verstärkungen in Portugal? Wie die dortige Zeitung „Record“ berichtet, soll der Zweitligist ein Auge auf Tiago Ferreira geworfen haben, der momentan noch bei Sporting Lissabon unter Vertrag steht. Allerdings schnürt der 22-jährige seine Schuhe nicht für die Profimannschaft des Traditionsklubs, sondern für die Zweitvertretung, die in der 3. Liga Portugals spielt.

Ferreira, der „Mamede“ genannt wird, hat seine komplette Jugend bei Sporting Lissabon verbracht, aber den Durchbruch bei den Profis nicht geschafft. Nach 14 Jahren könnte das Kapitel mit seinem Jugendklub in diesem Sommer enden. Die Schalke 04 Transfergerüchte des besagten portugiesischen Blatts gehen sogar so weit, dass sich alle Parteien in Verhandlungen befinden.

Hat S04 Ferreira als Churlinov-Ersatz im Sinn?

Diese sind allerdings noch nicht abgeschlossen, aber über einen Transfer sei man sich wohl einig. In Deutschland dürften nur Fans und Kenner von Sporting Lissabon Tiago Ferreira kennen. Seit 2010 durchlief der Außenstürmer sämtliche Jugendteams des Klubs und schaffte es sogar von der U15 bis zur U18 für sein Heimatland zu spielen.

Bei Sporting Lissabon besitzt der 1,71 Meter große Angreifer noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Nun taucht er auf dem Radar des FC Schalke 04 auf. Dem Vernehmen nach könnte er der Ersatz für Darko Churlinov darstellen. Als hochtalentierter Dribbler machte er sich bei seinem aktuellen Klub durchaus einen Namen, denn die Zweitvertretung führte er in der abgelaufenen Saison als Kapitän aufs Spielfeld.

Ferreira winkt erste Profistation

Ferreira könnte bei den Knappen auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen und gleichzeitig auch als Linksverteidiger aushelfen. Mit seinen 22 Jahren ist der in Italien geborene Angreifer noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Davon ist man anscheinend auch auf Schalke überzeugt.

Wettbewerbsübergreifend kommt Tiago Ferreira auf 25 Einsätze, darunter auch eine Einwechslung in der Europa League beim 2:1-Erfolg zuhause gegen Raków, wo der Stürmer für 20 Minuten Luft auf internationaler Bühne schnuppern durfte. Weitere Einsätze bei den Profis kamen in der vergangenen Spielzeit nicht hinzu. Insgesamt kann „Mamede“ derweil auf 7 Torbeteiligungen zurückblicken (3 Tore / 4 Vorlagen).

Unklarheit bei Ablöseforderung

Der Linksfuß kann sich wohl einen Wechsel zum FC Schalke 04 in die 2. Liga durchaus vorstellen. Es wäre der nächste Schritt in seiner Karriere und die erste Station im Profifußball. Beide Vereine stehen im Austausch und ein Wechsel in die Veltins-Arena dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wenn man den aktuellen Meldungen Glauben schenken kann.

Wie hoch die Ablöse ausfallen könnte, darüber lassen sich keine Informationen finden. Im Vertrag des Stürmers ist jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 66 Millionen Euro verankert. Solch hoch dotierten Klauseln sind in Portugal nicht unüblich und sind dem Arbeitsrecht geschuldet. Bedeutet auch, dass Sporting Lissabon in diesem Fall nicht auf jene Klausel berufen wird.