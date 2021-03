FC Schalke Transfergerüchte: HSV-Knipser Terodde im Gespräch! Mustafi zu Inter?

Mittwoch, 31.03.2021 - 13:20 Uhr

Von: Robert Freiberg

Das abgeschlagene Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 forciert zwangsläufig seine Kaderplanung für die 2. Liga. Gesucht wird insbesondere ein treffsicherer Mittelstürmer. In der Transfermarkt Gerüchteküche sind gleich drei Zweitliga-Kandidaten im Gespräch: Simon Terodde, Serdar Dursun und Kenan Karaman! Dagegen könnte Shkodran Mustafi die Knappen im Sommer Richtung Inter Mailand verlassen.

Mickrige 16 Tore in 26 Ligaspielen brachte die harmlose Offensive des FC Schalke 04 in der Bundesliga zustande. Einer der Hauptgründe, warum die Königsblauen ihrem vierten Abstieg in der Vereinsgeschichte entgegentaumeln. Für neue Torgefahr in der Veltins-Arena könnte künftig der Zweitliga-Knipser schlechthin sorgen: Simon Terodde!

Wegen Torrekord: Simon Terodde von FC Schalke Transfer angetan

Der 33-jährige Routinier hat auch beim Hamburger SV seinen Torriecher im Bundesliga-Unterhaus eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit satten 20 Treffern führt der Stürmer souverän die Torschützenliste in der 2. Liga an und hat die Rothosen im Aufstiegskampf in eine aussichtsreiche Ausgangsposition geschossen.

Laut der „Sport Bild“ ist Simon Terodde der Wunschkandidat auf Schalke, mit dem kommende Saison die Mission direkter Wiederaufstieg angegangen werden soll. Der Vertrag des Goalgetters in Hamburg läuft im Sommer aus, sodass er zum Nulltarif zu haben ist. Und Terodde ist trotz der guten Aufstiegschancen des HSV von einem Engagement auf Schalke offenbar durchaus angetan.

Schließlich könnte er sich in der nächsten Saison zum Zweitliga-Rekordtorschützen aufschwingen. Aktuell steht der erfahrene Vollstrecker bei 138 Toren und damit auf Rang 3 der Rekordtorjäger. Die Bestmarke hält Dieter Schatzschneider mit 154 Treffern, die der Rechtsfuß knacken könnte.

Serdar Dursun & Kenan Karaman ebenfalls Thema auf Schalke

Aber auch um zwei andere Stürmer aus der 2. Liga kursieren FC Schalke Transfergerüchte. Zum einen Serdar Dursun von Darmstadt 98. Der 29-Jährige hat für die Lilien in der laufenden Saison bislang 15-Mal getroffen und kann damit im dritten Jahr in Folge eine zweistellige Torausbeute vorweisen.

Zum anderen ist dem Gerücht zufolge auch Kenan Karaman ein Kandidat für einen FC Schalke Transfer. Als echter Torjäger ist der türkische Nationalspieler zwar noch nie in Erscheinung getreten. So markierte der 27-Jährige im Saisonverlauf überschaubare sieben Treffer für Fortuna Düsseldorf. Dafür weiß Karaman, um den auch Serie A Transfergerüchte die Runde machen, mit Tempodribbling und Zweikampfstärke zu gefallen. Was sowohl Serdar Dursun als auch Kenan Karaman für den FC Schalke zusätzlich interessant macht: Beide kommen im Sommer ablösefrei auf den Transfermarkt!

Landet Shkodran Mustafi bei Inter Mailand?

Dagegen wird Shkodran Mustafi die Königsblauen nach der Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder verlassen. Der Innenverteidiger, der erst im Winter vom FC Arsenal kommend auf Schalke anheuerte und nur bis Saisonende vertraglich gebunden ist, muss sich trotz seiner bislang enttäuschenden Auftritte im Schalker Dress aber offenbar keine Sorgen um seine sportliche Zukunft machen.

Nach Informationen der „Tuttosport“ macht Inter Mailand dem 28-Jährigen schöne Augen und liebäugelt mit einer ablösefreien Verpflichtung des Weltmeisters von 2014. Mustafi müsste sich bei Inter allerdings in erster Linie mit der Backup-Rolle anfreunden. Neben ihm hat Inter mit Nikola Maksimovic von der SSC Neapel und Aïssa Mandi von spanischen Erstligisten Betis Sevilla noch zwei weitere Alternativen für das Abwehrzentrum auf der Liste.