Transfergerüchte: SC Paderborn, St. Pauli & 1. FC Nürnberg an Pelle Boevenik dran

Freitag, 01.07.2022 - 10:37 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Pelle Boevenik winkt ein ordentlicher Karrieresprung. Der Torwart von Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg wird in der 2. Liga Gerüchteküche gleich mit drei Klubs in Verbindung gebracht. Laut Medienberichten haben der 1. FC Nürnberg, FC St. Pauli und der SC Paderborn ihre Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt.

Beim VfB Oldenburg bahnt sich ein überraschender Torwartwechsel an. Die Niedersachsen, die in der vergangenen Saison den Aufstieg aus der Regionalliga Nord in die 3. Liga schafften, sicherten sich die Dienste von Routinier Sebastian Mielitz. Der 32-Jährige, der jahrelang bei Werder Bremen spielte und 62 Einsätze in der Bundesliga vorweisen kann, wechselt ablösefrei vom dänischen Zweitligisten FC Helsingör nach Oldenburg.

Flucht vor Mielitz? VfB-Keeper Boevenik Thema beim SCP, St. Pauli & Nürnberg

Gemäß aktueller VfB Oldenburg Transfergerüchte könnte die Mielitz-Ankunft auch Folgen für die bisherige Stammkraft Pelle Boevenik haben. Denn der ambitionierte Niederländer dürfte sich beim künftigen Drittligisten kaum mit der Rolle des Ersatzkeepers zufriedengeben. Schon gar nicht, nachdem Boevenik letzte Saison zu den besten Torhütern der Regionalliga Nord zählte und mit bärenstarken Leistungen überzeugte.

Nun könnte Pelle Boevenik aber in der 2. Liga landen. Denn nach Informationen der „Nordwest Zeitung“ steht der Schlussmann mit dem Gardemaß von 1,90 Meter beim FC St. Pauli, 1. FC Nürnberg und SC Paderborn auf der Liste.

SC Paderborn mit gesteigertem Interesse an Pelle Boevenik

Gemäß der Transfernews sind allen voran die SC Paderborn Transfergerüchte um Boevenik heiß. Die Ostwestfalen haben demnach gesteigertes Interesse am beidfüßigen Torhüter. Beim VfB Oldenburg hat Pelle Boevenik nur noch Vertrag bis Ende Juni 2023 und angesichts eines Marktwerts von 150.000 Euro wäre er für relativ kleines Geld zu haben.

Beim SC Paderborn war in der letzten Spielzeit Jannik Huth die etatmäßige Nummer eins. Pelle Boevenik müsste sich zudem mit Leopold Zingerl als weiteren Torwart-Konkurrenten beim SCP herumschlagen. Dennoch scheint ein Wechsel durchaus vorstellbar.

Pelle Boevenik: Nürnberg & St. Pauli eigentlich ohne Torwart-Bedarf

Nicht ganz so heiß sind die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte und FC St. Pauli Transfergerüchte, um Boevenik einzuschätzen. Die Kiezkicker haben eigentlich keinen Bedarf und sind auf der Torwart-Position mit Nikola Vasilj und Dennis Smarsch für zweitliga-Verhältnisse schon sehr gut aufgestellt. Eine Verpflichtung des Aufstiegskeeper vom VfB Oldenburg erscheint da wenig sinnvoll.

Ähnlich sieht es beim Club aus Nürnberg aus. Denn auch die Franken sind mit dem erfahrenen Christian Mathenia sowie Carl Klaus zwischen den Pfosten gut besetzt. Personalbedarf besteht eigentlich nicht. Einzig wenn Mathenia oder Klaus den 1. FCN den Rücken kehren oder die 21-jährige Nachwuchskraft Jan Reichert verliehen wird, ist ein 1. FC Nürnberg Transfer von Pelle Boevenik denkbar.