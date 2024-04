Transfergerüchte: SC Freiburg greift wohl auch nach Bochums Tim Oermann

Donnerstag, 11.04.2024 - 14:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung des SC Freiburg nimmt immer weiter Formen an. Nach der Verpflichtung von Eren Dinkci (Werder Bremen) wird wohl auch Patrick Osterhage den VfL Bochum in Richtung Breisgau verlassen. Der 24-jährige soll sich bereits mit dem Sport-Club absolut einig sein und wäre bereit, einen langfristigen Vertrag zu unterzeichnen, wie die „BILD“ zu berichten weiß.

Osterhage soll Keitel ersetzen, der bekanntlich ablösefrei zum VfB Stuttgart wechselt. Für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 5 Millionen Euro, soll er ab dem Sommer der 1:1-Ersatz für Keitel sein. Folgt ihm ein Teamkollege des Pottklubs nach Freiburg?

Oermann hat beim VfL Bochum den Durchbruch gepackt

Etwaige SC Freiburg Transfergerüchte tauchen aktuell rund um Tim Oermann auf, zu dem es einige Transfergerüchte und Spekulationen im vergangenen Jahr gab. Damals sollte er zwischen der U23 des Sport-Clubs und den Profis pendeln, doch am Ende kam ein Transfer nicht zustande.

Mittlerweile hat sich das Bochumer Eigengewächs bei den Profis durchgesetzt und feierte zugleich seinen Durchbruch in dieser Spielzeit. Der Innenverteidiger verpasste jedoch aufgrund einer Muskelverletzung die ersten 9 Partien der aktuellen Spielzeit, konnte danach aber sein Comeback feiern. Indes durfte er 12 Mal ran, wobei er 7 Mal davon in der Startelf stand.

Verletzungen werfen Oermann immer wieder zurück

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass der 20-jährige nach einer Adduktorenverletzung nun mit den Folgen einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hat. Beim VfL Bochum hält man dennoch viel von seinem Talent, welches Tim Oermann einen Marktwert von rund 4 Millionen Euro bescherte.

Bei einem Abstieg des VfL Bochum in die 2. Liga dürfte Oermann nur schwer zu halten sein. Auch wenn er in dieser Spielzeit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, gilt der 20-jährige Abwehrspieler als absolutes Juwel, welches nur noch den Feinschliff bekommen müsste. Perfekte Bedingungen findet er dazu in Freiburg vor.

VfL Bochum kann auf Geldregen hoffen

Und auch beim SC Freiburg ist man nach wie vor von seinen Fähigkeiten überzeugt. Dazu müsste der Verteidiger, der auch als Rechtsverteidiger und auf der Sechs eingesetzt werden kann, endlich komplett fit sein. Ihm wird derweil eine Bundesligakarriere durchaus zugetraut. Beim VfL Bochum besitzt Oermann noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Bedeutet auch, dass die Freiburger auch für Oermann eine entsprechende Ablöse zahlen müsste. Es ist allerdings noch nicht abschließend geklärt, ob der Rechtsfuß tatsächlich im Sommer in den Breisgau wechseln soll. Falls ja, dann kann sich der VfL Bochum auf einen kleinen Geldregen vorbereiten.