Transfergerüchte: SC Freiburg beobachtet Rapid-Youngster Sattlberger

Freitag, 28.06.2024 - 11:46 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei der Fußball-EM 2024 hat Österreich gerade das Achtelfinale erreicht und sorgt damit für Furore. Abseits des Turniers geht es allerdings auch bei den Österreichern auf dem Transfermarkt rund. Vor allem bei Rapid Wien müssen sich die Verantwortlichen zu einer Entscheidung durchringen, die Nikolas Sattlberger betrifft. Der 20-jährige ist einer der Leistungsträgern des Traditionsklubs und geht zugleich in sein letztes Vertragsjahr bei Rapid.

Nicht wenige Klubs sollen den Sechser auf dem Schirm haben und ihn eingehend beobachten. Wie der österreichische Journalist Peter Linden berichtet, soll es mit dem SC Freiburg sogar einen Interessenten aus der Bundesliga geben, der den Youngster beobachtet.

Wie geht es mit Sattlberger bei Rapid weiter?

Bei der Fußball-EM ist Nikolas Sattlberger zwar nicht vertreten, aber ihm wird eine Zukunft im Dress der Nationalmannschaft zugetraut. Bei Rapid Wien gehört er jetzt schon zu den Säulen des Teams. Trotz seines jungen Alters durfte er in der abgelaufenen Saison in der dortigen Bundesliga bei 30 Einsätzen 28 Mal von Beginn an ran.

Hinten als Abräumer bekannt, steht die Frage für den Sechser im Raum, wie es mit seiner Zukunft weitergehen soll. In einem Jahr läuft der Vertrag des österreichischen U21-Nationalspieler aus und für Rapid geht es darum, ob man Sattlberger zu einer Vertragsverlängerung bewegen kann oder eben nicht.

SC Freiburg mit Interesse am Youngster

Der beidfüßig gleichermaßen stark spielende defensive Mittelfeldspieler stammt aus der eigenen Jugend und hat in der vergangenen Saison den endgültigen Durchbruch bei den Wienern gepackt. Seine Leistungen sind auch den Scouts des SC Freiburg nicht verborgen geblieben. Dort könnte sich der 1,91 Meter große Defensivspieler durchaus weiterentwickeln.

Vor allem seine Polyvalenz macht ihn so interessant, denn Sattlberger kann nicht nur auf der Sechs agieren, sondern auch im zentralen Mittelfeld aufgeboten werden. Zudem wäre er auch einer für die Abwehrzentrale. Neben den SC Freiburg Transfergerüchten tauchen zudem auch welche aus der italienischen Serie A auf.

Udinese & FC Brügge ebenfalls im Rennen

So soll auch Udinese Calcio ein Auge auf den gebürtigen Wiener geworfen haben. Die Italiener beschäftigen sich bereits eine Weile mit ihm. Indes gibt es auch Interesse aus der belgischen Jupiler Pro League, denn der FC Brügge streckt ebenfalls seine Fühler nach dem Rapid-Youngster aus.

Die Breisgauer sind also nicht allein im Werben um Sattlberger, für den es die erste Auslandsstation in seiner noch jungen Karriere werden könnte. Bei Rapid Wien muss man sich entscheiden: Verkauf oder ablösefrei in einem Jahr gehen lassen? Eine Vertragsverlängerung stünde zudem auch im Raum, wenn sich der Mittelfeldspieler dazu durchringen könnte.