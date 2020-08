Transfergerüchte: Baptiste Santamaria im Visier des SC Freiburg?

Donnerstag, 27.08.2020 - 10:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfer Gerüchteküche nimmt beim SC Freiburg einen weiteren Anlauf, wenn man den Ausführungen des britischen Journalisten Alan Nixon Glauben schenken kann. In einer Twitter-Meldung brachte er das Transfergerücht um Baptiste Santamaria in Umlauf, der bei den Breisgauern gehandelt werden soll.

Demnach treibt der Bundesligist seine Kaderplanung für die anstehende Saison weiter an, nachdem man bereits Ermedin Demirovic aus Alavés und Keeper Benjamin Uphoff vom Karlsruher SC verpflichten konnte. Nun könnte mit Santamaria ein weiterer Spieler zum Sportclub wechseln.

Santamaria der Dauerbrenner

Der 25-jährige Franzose steht aktuell beim französischen Ligue 1 Klub SCO Angers unter Vertrag, könnte aber den Klub in diesem Sommer verlassen. Die Bundesliga Transfergerüchte beschäftigen sich dem ehemaligen U20-Nationalspieler und dem SC Freiburg. Baptiste Santamaria spielt bereits seit 2016 bei Angers und könnte nun den nächsten Schritt in seiner Karriere vorbereiten.

Beheimatet im defensiven und zentralen Mittelfeld, gehörte der 1,83 Meter große Mittelfeldspieler in der vergangenen Spielzeit zum Stammpersonal seines Klubs. Bevor die Saison in Frankreich abgebrochen wurde, stand er in allen 28 Partien in der Startelf, wobei er auch nur einmal ausgewechselt wurde.

Santamaria eine feste Größe bei Angers

Bei SCO Angers gehört er in der Liga mit insgesamt 2716 Spielminuten zum Dauerbrenner seines Teams. Seine guten Leistungen sind auch der Bundesliga scheinbar nicht verborgen geblieben, denn anders ist das augenscheinliche Interesse des SC Freiburg nicht anders zu erklären.

Im französischen Pokal durfte er zwei von drei Partien bestreiten. Insgesamt kommt Baptiste Santamaria auf 30 Einsätze, in denen er ein Tor erzielen konnte und einen weiteren Treffer vorbereitete.

Starke Werte – Freiburg wird aufmerksam

Vor allem als Passgeber wusste Santamaria zu überzeugen, denn 84% seiner gespielten Pässe kamen bei seinen Mitspielern an. Im Zweikampfverhalten könnte er noch eine Schippe drauflegen, auch wenn er 62% seiner Duelle gewann. Indes kommt er auch bei den gewonnen Kopfballduellen auf solide 60%!

Mit diesen Werten dürfte es kein Wunder sein, dass er Thema bei den SC Freiburg Transfergerüchten ist. Aber Vorsicht, denn neben den Breisgauern soll auch ein Klub aus der englischen Premier League Interesse am französischen Mittelfeldspieler Interesse gezeigt haben.

FC Burnley ebenfalls interessiert

Genauer gesagt thematisiert die Transfermarkt Gerüchteküche den FC Burnley, der scheinbar Bedarf auf der Sechs sieht. Baptiste Santamaria ist allerdings noch bis 2022 an SCO Angers gebunden, kann den Klub wahrscheinlich für eine entsprechende Ablöse verlassen.

Mit einem Marktwert von rund 7 Millionen Euro wäre der Rechtsfuß nicht unbedingt günstig zu haben. Sowohl der SC Freiburg als auch der FC Burnley könnten diesen Transfer finanziell stellen. Wohin wird also sein Weg führen? Nach Deutschland oder auf die Insel?