Transfergerüchte: SC Freiburg baggert an Hertha-Star Fabian Reese

Mittwoch, 21.08.2024 - 10:46 Uhr

Von: Asanka Schneider

Verliert Hertha BSC den Kampf um Fabian Reese? Der Hertha-Star fällt zwar weiterhin aus, nachdem er in der Vorbereitung eine schlimme Syndesmose-Verletzung erlitt, doch trotzdem scheint mit dem SC Freiburg ein Klub Interesse an ihm zu haben. Eigentlich dachte man, dass alle Wechselgedanken damit vorläufig vom Tisch seien, doch weit gefehlt, wie die „Bild“ zu berichten weiß.

Schon bei Junior Adamu verpflichtete der Sportclub einen Spieler, der mit Knie-Problemen in den Breisgau wechselte und im Anschluss behutsam aufgebaut wurde. Scheinbar hat man mit einem möglichen Reese-Transfer Ähnliches im Sinn. Für den Bundesligisten wäre dieser Transfer allerdings mit hohen Kosten verbunden.

Reese arbeitet an seinem Comeback

Fabian Reese arbeitet aktuell an seinem Comeback. Wann er wieder auf dem Platz stehen wird, steht derzeit in den Sternen. Der 26-jährige ackert und schuftet aktuell in der Reha, um so schnell wie möglich wieder seiner Hertha im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga zu verhelfen. Der Unterschiedsspieler der Alten Dame muss sich jedoch noch gedulden.

Ob er am Ende tatsächlich in dieser Saison für Hertha BSC um wichtige Punkte spielen wird, darf stark bezweifelt werden. Klar ist allerdings auch, dass ein solcher Transfer des Angreifers nicht unbedingt günstig für den SC Freiburg ausfallen dürfte. Der Vertrag des gebürtigen Kielers besitzt bis zum Sommer 2028 seine Gültigkeit.

Paket aus 10 Millionen Euro?

Diesen hatte der Stürmer erst im Februar verlängert und damit auch an Hertha BSC ein wichtiges Zeichen gesandt. Bei einem Marktwert von aktuell 5 Millionen Euro und einem entsprechenden Gehalt, müsste der SC Freiburg wohl ein Paket von rund 10 Millionen Euro schnüren.

Aufgrund der prekären finanziellen Situation, in der Hertha BSC steckt, kommt man nicht umher, sich ein entsprechendes Angebot seitens der Breisgauer anzuhören. Die Hertha-Bosse würden nachgeben und Reese ziehen lassen. Reese selbst machte nie einen Hehl daraus, lieber gestern als heute in der Bundesliga auflaufen zu wollen.

Aufstiegschancen ohne Reese reell?

Ein Verlust von Fabian Reese wäre im Grunde für den Zweitligisten ein Horror-Szenario. Schon jetzt ist der Saisonstart mit einem Punkt aus zwei Spielen mehr schlecht als recht verlaufen. Die Hauptstädter wollen eigentlich um den Aufstieg mitspielen, doch danach sieht es nach zwei Spieltagen noch nicht aus.

Ohne Reese wäre die Mission Aufstieg deutlich schwieriger. Der Klub hat jedoch keine andere Wahl, als den 1,87 Meter großen Angreifer gehen zu lassen, wenn das Angebot passt. Beim SC Freiburg kennt man die Lage und gleichzeitig weiß man um Reeses Stärken in der Offensive. Gut möglich, dass es in dieser Causa zu einer schnellen Einigung kommen könnte.