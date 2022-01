SC Freiburg Transfergerüchte: Nsona & Miovski - Zwei Stürmer auf dem Zettel

Mittwoch, 05.01.2022 - 09:39 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Holt der SC Freiburg zum Doppelschlag auf dem Transfermarkt aus? Laut aktuellen Spekulationen in der Bundesliga Gerüchteküche haben die Breisgauer zwei Stürmer auf dem Radar. Gehandelt werden Kelian Nsona von SM Caen und Bojan Miovski von MTK Budapest.

Der SC Freiburg liefert derzeit reichlich Transfernews. Nachdem kürzlich Han-Noah Massengo von Bristol City als Nachfolger von Mittelfeldmann Janik Haberer durch die Gazetten geisterte, soll der Sport-Club nun gleich zwei Stürmer auf der Liste haben. Einer davon ist Kelian Nsona, der aktuell noch bei SM Caen unter Vertrag steht. Laut der französischen Zeitung „Ouest France“ bekundet SCF Interesse am 19-Jährigen.

Vertrag läuft aus: Krallt sich SC Freiburg Kelian Nsona aus Caen?

Kelian Nsona befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr und will diesen gemäß Medienberichten beim Ligue 2-Klub nicht verlängern. Um den Rechtsaußen, der auch auf der linken Außenbahn stürmen kann, im Sommer nicht ablösefrei zu verlieren, will SM Caen den Youngster möglichst noch im aktuellen Transferfenster im Januar transferieren. Idealerweise soll Nsona aber noch auf Leihbasis den Rest der Saison beim französischen Zweitligisten verbringen.

Kelian Nsona, dessen Marktwert bei 1,2 Millionen Euro liegt, steht nach erlittenem Kreuzbandriss kurz vor seinem Comeback und könnte wohl im Februar wieder eingreifen. Aufgrund seiner schweren Knieverletzung absolvierte der französischen Junioren-Nationalspieler in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel. In der vergangenen Spielzeit gehörte Nsona zum erweiterten Stammpersonal von Caen und markierte in der zweitklassigen Ligue 2 zwei Tore in 30 Ligaspielen.

Bojan Miovski: Budapest-Stürmer nicht nur in Freiburg gefragt

Zudem machen SC Freiburg Transfergerüchte um Bojan Miovski die Runde. Der Mittelstürmer geht aktuell noch in Ungarn für MTK Budapest auf Torejagd. Und das mit durchaus vorzeigbarer Ausbeute. Denn in 17 Pflichtspielen der laufenden Saison traf der 22-Jährige neunmal. Künftig könnte Miovski seine Schuhe in Freiburg schnüren.

Vom Freiburger Interesse am jungen Nordmazedonier will zumindest das ungarische Portal „nb1“ erfahren haben. Doch nicht nur der Bundesligist ist am Linksfuß dran. Auch von Serie A Transfergerüchten wird berichten. Demnach baggert Atalanta Bergamo ebenfalls um die Dienste von Bojan Miovski. Darüber hinaus sollen noch weitere, nicht namentlich genannte Klubs aus ganz Europa Interesse bekunden.

Freiburg-Flirt Miovski: MTK Budapest fordert 2 Mio. Ablöse

Bei MTK Budapest, die in der 1. Liga Ungarns um den Klassenerhalt kämpfen, hat der physisch starke Vollstrecker noch ein gültiges Arbeitspapier bis Ende Juni 2023. Ein vorheriger Abschied ist aber wahrscheinlich. Zumal der Hauptstadtklub Miovski auch schon ein Preisschild umgehängt haben soll. Demnach verlangen die Blau-Weißen mindestens 2 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer, der im Herbst sein Länderspieldebüt für Nordmazedonien feierte.

Das entspricht dem Vierfachen seines derzeitigen Marktwerts. Eine Offerte in Höhe von 1 Million Euro für den 1,89 Meter großen Angreifer hat MTK Budapest dem Bericht zufolge bereits ausgeschlagen. Ob dieses Angebot vom SC Freiburg oder aus Bergamo eingereicht wurde, bleibt jedoch unbeantwortet. Für MTK Budapest erzielte Bojan Miovski seit seiner Ankunft im Sommer 2020 in 46 Pflichtspielen 18 Treffer und steuerte zudem 8 Vorlagen bei.