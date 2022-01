SC Freiburg Transfergerüchte: Wird Han-Noah Massengo der Haberer-Nachfolger?

Dienstag, 04.01.2022 - 09:50 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der SC Freiburg und Janik Haberer werden im Sommer wohl getrennte Wege gehen. Einen potenziellen Nachfolger für den zentralen Mittelfeldspieler haben die Breisgauer in der 2. Liga Englands gefunden. Laut aktuellen SC Freiburg Transfergerüchten steht Han-Noah Massengo auf der Liste des Sport-Clubs.

Die Zeichen stehen auf Abschied: Nach sechs gemeinsamen Jahren wird Jannik Haberer seine Zelte beim SC Freiburg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Sommer abbrechen. Der Ende Juni auslaufende Vertrag des 27-Jährige soll nach Informationen des TV-Senders „Sky“ nicht verlängert werden.

SC Freiburg befasst sich mit Massengo von Bristol City

Unter Christian Streich hat der einstige Stammspieler Haberer mittlerweile einen schweren Stand und muss sich vornehmlich mit der Rolle des Ersatzspielers abfinden. Der Kulttrainer setzt im Mittelfeldzentrum primär auf die Dienste von Maxi Eggestein, Nicolas Höfler und Yannik Keitel. Dennoch gilt es den zu erwartenden Haberer-Abschied aufzufangen. Und hier kommt nun Han-Noah Massengo ins Spiel.

Wie „Sky“ weiter erfahren haben will, soll sich der Überraschungsdritte der Bundesliga Tabelle mit dem jungen Franzosen befassen. Der 20-Jährige schnürt derzeit für Bristol City in der Championship seine Schuhe und könnte dem Bericht zufolge, in Freiburg das Erbe von Janik Haberer antreten.

Medien: SC Freiburg will bis zu 7 Mio. Ablöse für Massengo zahlen

Massengo gehört bei Bristol City, die im Tabellen-Niemandsland der Championship herumdümpeln, zum erweiterten Stammpersonal. In der laufenden Saison absolvierte der Rechtsfuß 18 von 26 möglichen Ligaspielen, von denen er zwölfmal in der Startelf stand. Dabei glückte ihm eine Torvorlage. Han-Noah Massengo, der kongolesische Wurzeln hat, besitzt beim englischen Zweitligisten noch einen Vertrag bis 2023.

Wie es weiter in der SC Freiburg Gerüchteküche heißt, ist der SCF bereit, zwischen 5 bis 7 Millionen Euro Ablöse für den Youngster auf den Tisch zu legen. Sein Marktwert wird mit 4 Millionen beziffert. Dass Massengo noch im Winter im neuen Europa-Park-Stadion aufschlägt, ist nicht zu erwarten.

Han-Noah Massengo: Schon im Sommer Thema beim SC Freiburg

Wenn, dann ist zur neuen Saison mit einem SC Freiburg Transfer von Massengo zu rechnen. Bereits im vergangenen Sommer wurde der Mittfeldspieler, der auch die rechte Seite bekleiden kann, in aktuellen Transfernews mit den Freiburgern in Verbindung gebracht. Für den Sport-Club wäre der talentierte Han-Noah Massengo durchaus ein interessanter Perspektivspieler, der seinerseits im Breisgau den nächsten Karriereschritt machen könnte.

Bristol City verpflichtete Massengo im Sommer 2019 für stolze 8 Millionen Euro von der AS Monaco. Für den Klub aus dem Fürstentum durfte der Youngster dreimal in der Ligue 1 ran. Für die „Robins“ aus Bristol bestreitet Massengo nunmehr seine dritte Saison im englischen Unterhaus der Premier League, wo er regelmäßig zum Einsatz kommt. Insgesamt bestritt er 78 Pflichtspiele für den Zweitligisten.