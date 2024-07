Transfergerüchte: SC Freiburg mit Angebot für Yuito Suzuki?

Mittwoch, 31.07.2024 - 12:19 Uhr

Von: Asanka Schneider

Glaubt man den SC Freiburg Transfergerüchten, die „Bold.dk“ streut, so sollen die Breisgauer ein Auge auf Yuito Suzuki geworfen haben. Der Japaner gilt als hochspannender Spieler, der eine sehr interessante Entwicklung genommen hatte in den letzten 12 Monaten. Hierzulande dürfte kaum ein Fußballfan den Mittelstürmer aus dem Land der aufgehenden Sonne kennen, doch in seiner Heimat und in Dänemark ist er in aller Munde.

Seine Leistungen aus der vergangenen Saison haben dem Anschein nach auch den SC Freiburg auf den Plan gerufen. So soll sich der Sportclub seit geraumer Zeit mit dem 22-jährigen eingehend beschäftigen. Fraglich ist jedoch, ob sein aktueller Klub Bröndby IF ihn nach nur einem Jahr wieder gehen lassen würde.

Bröndby wehrt sich gegen Abgang

Dass sich der dänische Traditionsklub gegen die Avancen auf dem Transfermarkt zu wehren scheint, berichtet der TV-Sender „TV2 Sport“, denn die Verantwortlichen von Bröndby IF haben angeblich ein Angebot in Höhe von 50 Millionen dänischen Kronen (ca. 6,7 Millionen €.) abgelehnt. Um welchen Klub es sich dabei handelt, verriet der Bericht jedoch nicht.

Das abgeschmetterte Angebot liegt mit rund 700.000 Euro etwas über den aktuellen Marktwert von Yuito Suzuki, welcher mit 6 Millionen Euro angegeben wird. Allerdings besitzt der japanische Nationalspieler bei Bröndby IF auch noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, sodass er wahrscheinlich unter 10 Millionen Euro nicht zu haben sein dürfte.

SC Freiburg scheitert mit erstem Angebot

Seine Marktwertentwicklung ist eh ein spannendes Thema, denn bei seinem Wechsel vor einem Jahr von Shimizu S-Pulse nach Dänemark betrug dieser noch schlappe 600.000 Euro. In weniger als einem Jahr hat er diesen verzehnfacht. Grund: seine Leistungen in der abgelaufenen Saison. Wettbewerbsübergreifend kam Suzuki auf 32 Einsätze, in denen ihm 11 Tore und 10 Vorlagen gelangen.

Genau jene Leistungen sind auch dem SC Freiburg nicht verborgen geblieben. Den Medienberichten zufolge soll es auch schon ein erstes Angebot aus dem Breisgau in Richtung Kopenhagen gegeben haben, welches jedoch postwendend abgelehnt wurde. Hier müsste der Sportclub also nochmal nachbessern. Wie hoch die Offerte ausfiel, ist ebenfalls nicht übermittelt.

VfB Stuttgart & FC Liverpool ebenfalls interessiert

Aus Freiburger Sicht macht ein Transfer des Japaners durchaus Sinn, denn mit seinen 22 Jahren gilt er als entwicklungsfähig. Zudem verfügt er über internationale Erfahrung und weiß, wo das Tor steht. Und auch als Vorbereiter weiß Suzuki sich einzubringen. Interessant dürfte auch seine Polyvalenz sein, denn er kann nicht nur im Sturmzentrum aufgeboten werden, sondern auch als offensiver Mittelfeldspieler.

Bröndby IF dürfte bei einem passenden Angebot den Rechtsfuß gehen lassen. Fraglich ist jedoch, ob es am Ende der SC Freiburg wird, da vor Kurzem auch etwaige VfB Stuttgart Transfergerüchte in der Transfermarkt Gerüchteküche umherschwirrten. Zudem gibt es wohl auch aus der Premier League mit dem FC Liverpool einen Interessenten.