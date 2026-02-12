Transfergerüchte: Mainzer Potulski im Visier der Top-Klubs?

Donnerstag, 12.02.2026 - 13:43 Uhr

Von: Asanka Schneider

Zwar hat das Transferfenster bereits seit einigen Tagen geschlossen, doch der Sommer wirft seine Schatten voraus. Davon nicht unbetroffen ist auch der 1. FSV Mainz 05, der unter Urs Fischer einen wahren Aufschwung erlebt. Vor allem Kacper Potulski konnte sich in den letzten Wochen vermehrt ins Rampenlicht spielen.

Der 18-jährige wird aktuell vermehrt mit Klubs aus der Italien, England und Frankreich in Verbindung gebracht, wie beispielsweise Sky-Reporter Florian Plettenberg und diverse andere Medien berichten. Spannend dürfte diese Mainz 05 Transfergerüchte sein, denn der Klub könnte im Sommer einen Geldregen erwarten, wenn man den Verteidiger gehen lassen würde.

Potulski feiert Durchbruch bei Mainz 05

Beim 1. FSV Mainz 05 hat er endlich seinen Durchbruch feiern können, nachdem er in der vorherigen Saison in der Zweitvertretung des Bundesligisten zum Einsatz kam. Und auch zu Beginn der aktuellen Spielzeit wurde er vermehrt in der Regionalliga eingesetzt. Ende Mai dann der Umschwung, denn Kacper Potulski durfte am 12. Spieltag endlich sein Debüt bei den Profis in der Bundesliga feiern.

Gegen den SC Freiburg durfte der Youngster dann auch gleich über die volle Distanz ran. Mittlerweile kommt der Innenverteidiger in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 18 Einsätze. Davon 7 in der Bundesliga (1 Tor) und fünf in der Europa Conference League. Unter Urs Fischer pendelt der junge Defensivspieler noch zwischen Startelf und Ersatzbank, was sicherlich seinem Alter und der geringen Erfahrung geschuldet sein dürfte.

Chelsea & AC Mailand haben Youngster auf dem Schirm

Dennoch scheint er mit seinen Leistungen das Interesse im Ausland geweckt zu haben. So soll beispielsweise aus der englischen Premier League der FC Chelsea seine Fühler nach dem Talent ausgestreckt haben. Ebenso wird berichtet, dass auch AC Mailand aus der Serie A seine Scouts nach Mainz geschickt hat, um den Youngster zu beobachten.

Es scheint fast so, als hätte Potulski die Qual der Wahl, was seinen nächsten potenziellen Arbeitgeber betrifft. Die Mainzer Bosse können allerdings entspannt auf den Sommer blicken, denn der polnische U21-Nationalspieler ist noch bis zum Sommer 2028 an die Rheinhessen gebunden. Der Klub dürfte auf eine satte Ablöse hoffen, denn sollte der Rechtsfuß weiterhin solch eine Entwicklung mitmachen, dürfte sein Marktwert von aktuell 2,5 Millionen Euro weiter in die Höhe getrieben werden.

Paris St. Germain & Inter Mailand ebenfalls im Rennen

Seine Entwicklung beobachtet man indes wohl auch in Frankreich. Denn lokale Medien berichten, dass Paris St. Germain ebenfalls seine Fühler nach Kacper Potulski ausgestreckt haben soll. Mit Inter Mailand gibt es indes wohl einen weiteren potenziellen Abnehmer, der sich für den jungen Defensivspieler interessiert.

Das Heft des Handelns hält dabei Mainz 05 in der Hand. Ob in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel vorhanden ist, ist derzeit unbekannt. Sollte dem nicht so sein, könnte es im Sommer zu einem Wettbieten kommen, welches dem Bundesligisten viel Geld einbringen könnte, falls man Potulski abgeben sollte.