FSV Mainz Transfergerüchte: Kommt ablösefreier Anderson Lucoqui aus Bielefeld?

Mittwoch, 26.05.2021 - 12:03 Uhr

Von: Robert Freiberg

Nach drei gemeinsamen Jahren werden Arminia Bielefeld und Anderson Lucoqui getrennte Wege gehen. Der Linksverteidiger hat das Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ausgeschlagen und sucht eine neue Herausforderung. Der Bundesliga bleibt Lucoqui jedoch erhalten, wie zumindest aktuelle 1. FSV Mainz 05 Transfergerüchte andeuten. In Mainz tat sich hinten links kürzlich eine Lücke auf.

Kehrtwende im Fall Anderson Lucoqui: Nachdem eine Vertragsverlängerung mit Arminia Bielefeld schon so gut wie sicher schien, hat es sich der 23-Jährige kurzerhand anders überlegt. Die bevorstehende Trennung haben die Ostwestfalen per Mitteilung bereits bestätigt und lassen wissen, dass Lucoqui „innerhalb der Bundesliga“ wechseln wird. Doch wer macht das Rennen um den Deutsch-Angolaner, der ablösefrei zu haben ist?

Mainz 05 Favorit im Rennen um Anderson Lucoqui

In der Bundesliga Gerüchteküche kristallisiert sich der 1. FSV Mainz 05 als heißester Kandidat heraus. Zumindest will der „kicker“ davon erfahren haben. Sollten die Nullfünfer, die unter Trainer Bo Svensson eine herausragende Rückrunde ablieferten und souverän die Klasse hielten, den Zuschlag bekommen, dürfen sie sich über einen interessanten Verteidiger freuen.

Denn Anderson Lucoqui wusste in seinem ersten Bundesliga-Jahr insgesamt durchaus zu überzeugen. Schließlich absolvierte der 1,80 Meter große Linksfuß für Arminia Bielefeld 21 Ligaspielen in der abgelaufenen Saison. 18-Mal stand der Linksverteidiger in der Startelf, wobei ihm auch eine Torvorlage glückte. Die Saison 2020/21 war für Lucoqui aber durchaus wechselhaft. Nach dem ersten Saisondrittel verlor er zunächst unter Trainer Uwe Neuhaus seinen Stammplatz, denn er sich ab dem 25. Spieltag unter dem neuen DSC-Coach Frank Kramer wieder zurückerobern konnte.

FSV Mainz: Kommt Lucoqui als Mwene-Nachfolger

Nun wird Anderson Lucoqui, dessen Marktwert auf 700.000 Euro taxiert wird, die Ostwestfalen verlassen. Bei Arminia Bielefeld glückte dem ehemaligen deutschen Juniorennationalspieler der Durchbruch im Profibereich, nachdem er zuvor bei Fortuna Düsseldorf sowie in der Jugendabteilung des 1. FC Köln und Bayer Leverkusen seine ersten Meriten verdiente.

Sollten sich die Arminia Bielefeld Wechselgerüchte bestätigten, darf sich der FSV Mainz über eine Defensiv-Verstärkung zum Nulltarif freuen. Wenngleich der flinke Lucoqui auch die linke Offensivseite bekleiden kann. Bei den Rheinhesse wäre er zur neuen Saison außerdem der einzige nominelle Linksverteidiger und könnte in die Fußstapfen von Philipp Mwene treten.

BVB & Bayer Leverkusen schielen auf 05-Star St. Juste

Der Österreicher hat seinerseits nach starker Rückrunde seinen auslaufenden Kontrakt am Bruchweg nach einigem Hick-Hack nicht verlängert und will seine Karriere bei einem anderen Klub fortsetzen.

Auch die Transfergerüchte um Jeremiah St. Juste halten sich hartnäckig. Der Innenverteidiger der Mainzer war in den vergangenen Tagen besonders mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden. Richtig heiß sind die Spekulationen um den 24-jährigen Niederländer aber noch nicht. Als Ablöse für St. Juste soll der FSV dem Vernehmen nach rund 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse verlangen.