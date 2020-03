Transfergerüchte: KSC-Keeper Uphoff zum 1. FC Köln oder SC Freiburg

Dienstag, 17.03.2020 - 14:00 Uhr

Von: Robert Freiberg

Laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte liefern sich der 1. FC Köln und SC Freiburg ein Duell im Werben um Benjamin Uphoff. Der Torwart wird den Zweitligisten Karlsruher SC nach der Saison ablösefrei verlassen und den Sprung in die Beletage wagen. Der neue Klub steht zwar schon fest, allerdings hüllt sich Uphoff in Schweigen. Ob Köln oder Freiburg, darüber herrscht im Blätterwald Uneinigkeit.

Für Benjamin Uphoff neigt sich das Kapitel Karlsruher SC dem Ende entgegen. Vor drei Jahren war der 26-Jährige vom VfB Stuttgart zum badischen Rivalen gewechselt, wo er sich auf Anhieb zum Stammkeeper mauserte. Nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer, muss der KSC aber in dieser Saison erwartungsgemäß um den Klassenerhalt in der 2. Liga kämpfen. Doch für Uphoff geht es zur neuen Spielzeit eine Etage höher in die Bundesliga, um den nächsten Karriereschritt zu vollziehen.

Zieht es Uphoff zum 1. FC Köln

Gemäß aktueller Transfergerüchte wird sich Benjamin Uphoff eventuell dem 1. FC Köln oder SC Freiburg anschließen, die sich beide um den ablösefreien Schlussmann streiten. Ob Köln oder Freiburg das Rennen macht, ist allerdings noch offen. Gemäß aktueller 1. FC Köln Transfergerüchte darf man sich in der Domstadt aber große Chancen ausrechnen, das Ja-Wort zu erhalten.

Nach Informationen der „Pforzheimer Zeitung“ und dem „Kölner Stadtanzeiger“ verdichten sich die Anzeichen für einen 1. FC Köln Transfer. Nach eigener Aussage ist sich Uphoff mit seinem neuen Arbeitgeber auch schon einig, allerdings sei es abgesprochen, „dass der Verein alles bekanntgibt“, wird der 1,92 Meter große Keeper zitiert. In Köln soll Uphoff künftig als Ersatzmann für Timo Horn fungieren und könnte in die Fußstapfen des 34-jährigen Routiniers Thomas Kessler treten, dessen zum Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.

Hat sich Uphoff für SC Freiburg Wechsel entschieden?

Doch ob der 1. FC Köln, der sich unter Neu-Trainer Markus Gisdol stark entwickelt hat und sich mit einer eindrucksvollen Erfolgsserie den gröbsten Abstiegssorgen entledigen konnte, tatsächlich die erste Wahl von Uphoff ist, ist fraglich. Denn die „Badische Neueste Nachrichten“ hält dagegen. Wie die Tageszeitung, die den KSC betreffend für gewöhnlich als sehr gut informiert gilt, vermeldet, geht die Uphoff-Tendenz zum Sport-Club aus Freiburg.

SC Freiburg Transfergerüchte um den Ex-Stuttgarter sind schon einige Zeit im Umlauf und das Interesse des SCF ein offenes Geheimnis. In Freiburg, die in der Vergabe um die Europa League-Startplätze mitmischen, wird Uphoff als Nachfolger von Mark Flekken gehandelt. Der Torwart konnte sich bei den Breisgauern in den vergangenen zwei Jahren nicht behaupten und liebäugelt mit einem Wechsel. Somit könnte Uphoff der neue Herausforderer von Alexander Schwolow werden, der in Freiburg zwischen den Pfosten gesetzt ist. Aber egal ob nun 1. FC Köln oder SC Freiburg: Im neuen Abenteuer Bundesliga wird sich Benjamin Uphoff vorerst mit dem Posten des Ersatzkeepers anfreunden müssen.