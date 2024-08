Transfergerüchte: Karlsruher SC an Stuttgarts Pfeiffer interessiert

Mittwoch, 07.08.2024 - 11:35 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit einem 3:2-Erfolg über den 1. FC Nürnberg startete der Karlsruher SC in die neue Saison der 2. Liga. Ein toller Erfolg für die Badener, die nun auch auf dem Transfermarkt einen selbigen landen möchten, wenn man den Ausführungen der „Bild“ Glauben schenken möchte. So sucht der Klub noch nach einem Mittelstürmer, der Tore garantieren könnte.

Dem Vernehmen nach soll man dabei ein Auge auf Luca Pfeiffer geworfen haben, der nach seiner Leihe zum SV Darmstadt 98 mit einem Mittelfußbruch am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen den BVB zum VfB Stuttgart zurückkehrte. Dort stehen die Chancen allerdings nicht sonderlich gut, auf ausreichend Spielminuten zu kommen, sodass der Klub für einen Verkauf offen zu sein scheint.

Kapitel VfB Stuttgart für Pfeiffer geschlossen?

Nach seinem Wechsel im Sommer 2022 vom FC Midtjylland zu den Brustringträgern, waren die Hoffnungen groß, dass er an seine erfolgreiche Zweitliga-Zeit anknüpfen könnte. Der Plan ging nicht auf, nachdem er 2021/22 17 Treffer für die Darmstädter erzielen konnte und zudem auch weitere 6 Vorlagen ablieferte. So erfolgreich sollte es dann bei den Schwaben nicht mehr verlaufen.

Für den VfB Stuttgart kommt der 27-jährige Mittelstürmer auch nur auf 24 Einsätze, in denen ihm magere zwei Treffer und eben so viele Torvorlagen gelingen sollten. Das Kapitel Stuttgart und Luca Pfeiffer dürfte sich daher dem Ende zuzuneigen. Eine neue Herausforderung könnte der Stürmer jedoch beim KSC finden, denn die Badener liebäugeln mit einem Transfer des Rechtsfußes.

1. FC Nürnberg entschied sich gegen Pfeiffer

Interesse am 1,96 Meter großen Angreifer hatte kurzzeitig auch der 1. FC Nürnberg, doch der Club entschied sich am Ende für eine Verpflichtung von Janni Serra. Nun könnte also für den Karlsruher SC der Weg frei für einen Transfer sein. Doch bis Pfeiffer wieder sein Comeback auf dem Rasen feiern kann, wird es wohl noch dauern.

Seinen Mittelfußbruch hat der gebürtige Bad Mergentheimer zwar auskuriert, aber noch ist er nicht so weit, dass er an Pflichtspieleinsätzen denken kann. Der Stuttgarter Stürmer konnte allerdings auf der Japan-Reise des Champions League Teilnehmers die ersten individuellen Trainingseinheiten absolvieren, doch zu mehr dürfte Pfeiffer noch nicht in der Lage sein.

Karlsruher SC vor Transfer?

Das weiß man auch beim KSC, sodass Pfeiffer behutsam wieder in den Spielbetrieb integriert werden soll. Da seine Zeit bei den Brustringträgern abgelaufen zu sein scheint, dürfte er auch verhältnismäßig günstig zu haben sein. Pfeiffer besitzt beim VfB Stuttgart allerdings auch noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026 und dennoch dürfte man ihm keine Steine in den Weg legen.

Klar ist allerdings auch, dass eine Ablöse fällig werden würde. Gemessen an seinem aktuellen Marktwert in Höhe von 1,2 Millionen Euro dürfte dieser wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich liegen. Verifiziert ist diese Angabe nicht, doch schwirrt sie in der Transfermarkt Gerüchteküche umher.