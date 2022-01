Transfergerüchte: Fürth & 1. FC K’lautern haben Richard Neudecker im Visier

Dienstag, 11.01.2022 - 09:13 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bei Drittligist 1860 München weiß Richard Neudecker mit guten Leistungen zu überzeugen und zieht gekonnt die Fäden im Mittefeld. Damit konnte der 25-Jährige auch auf dem Transfermarkt erfolgreich Eigenwerbung betreiben. Neudecker ist heiß begehrt. So wird der Mittelfeldakteuer u.a. von Greuther Fürth Transfergerüchten umgeben, auch der 1. FC Kaiserslautern hat seine Fühler ausgestreckt.

Gleich zwölf Spieler des TSV 1860 München befinden sich in ihrem letzten Vertragsjahr. Einer davon ist Richard Neudecker, der somit im Sommer ablösefrei wechseln könnte. Die Löwen haben mit ihrem Mittelfeldchef bislang noch keine Gespräche über eine Verlängerung geführt. Die Zeit drängt, denn quer aus allen Spielklassen bringen sich die Neudecker-Interessenten in Stellung.

Ablösefrei zu haben: Greuther Fürth baggert an Löwen-Star Neudecker

In der Bundesliga Gerüchteküche wird Greuther Fürth laut der „Bild“ mit dem Löwen-Eigengewächs in Verbindung gebracht, der in dieser Drittliga-Saison in 15 Spielen sechs Torbeteiligungen (2 Tore, 4 Vorlagen) für 1860 München verbuchte. Für die Blau-Weißen wäre ein ablösefreier Abgang von Richard Neudecker schmerzlich, zählt er doch mit einem Marktwert von 400.000 Euro zu den wertvollsten Akteuren im Kader der Löwen.

Auch wenn Greuther Fürth als abgeschlagenes Schlusslicht der Bundesliga Tabelle in der kommenden Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zweitklassig spielen wird, dürfte das Kleeblatt für den 1,74 Meter großen Linksfuß durchaus ein reizvolles Transferziel darstellen. Sowohl aus sportlicher als auch finanzieller Sicht.

Auch FC Ingolstadt & 1. FC Kaiserslautern mischen bei Neudecker mit

Doch Richard Neudecker, der in seiner Karriere bereits 50 Zweitliga-Einsätze sammelte, weckt auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten. Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt, die nach dem Aufstieg akut um den Klassenerhalt bangen müssen, soll den Spielgestalter schöne Augen machen. Abgesehen von den FC Ingolstadt Transfergerüchten mischt dem Bericht zufolge außerdem mit dem 1. FC Kaiserslautern, die wie 1860 München in der 3. Liga vertreten sind, ein drittes Team aus Deutschland im Neudecker-Poker mit.

Ob sich die 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte erhärten und die Roten Teufel angesichts der Konkurrenz aus Fürth und Ingolstadt gute Aussichten haben, Richard Neudecker ins Fritz-Walter-Stadion zu lotsen, ist jedoch zu bezweifeln. Zumal der gefragte Mittelfeldchef der Sechziger darüber hinaus auch noch im Ausland Interesse weckt.

Neudecker wieder nach Holland? Willem II Tilburg ebenfalls interessiert

Der Transfernews zufolge ist schließlich Willem II Tilburg aus Holland an Neudecker dran. Der Erstligist steckt zwar in der Eredivisie im Abstiegskampf, hat aber angesichts von 5-Punkten-Vorsprung auf die Abstiegszone noch alle Chancen auf den Ligaverbleib.

Und Holland ist für Richard Neudecker kein Neuland. So kickte er in der Saison 2019/20 bei VVV Venlo (16 Ligaspiele, 4 vorlagen), bei denen er starker Hinrunde allerdings seinen Stammplatz einbüßte und nach nur einem Jahr zu seinem Jugendverein 1860 München zurückkehrte. Bei den Löwen durchlief Neudecker ab 2010 alle Altersklassen und schaffte den Sprung zum Profi.