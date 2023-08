Transfergerüchte: Verlässt Josip Juranovic Union Berlin Richtung FC Fulham?

Montag, 21.08.2023 - 15:58 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kehrt Josip Juranovic dem 1. FC Union Berlin nach nur einem halben Jahr schon wieder den Rücken? Der Kroate soll in England Begehrlichkeiten wecken, allen voran beim FC Fulham. Und Juranovic könnte den Lockrufen von der Insel durchaus folgen, soll er doch mit seiner Rolle bei den Eisernen nicht gänzlich zufrieden sein.

In der Union Berlin Gerüchteküche geht es weiter hoch her. Diesmal steht Josip Juranovic im Mittelpunkt der Spekulationen. Wie der „kicker“ vermeldet, baggern gleich mehrere Klubs aus der Premier League um die Dienste des 28-Jährigen. Mit Ausnahme des FC Fulham liefern die 1. FC Union Transfergerüchte der Fachzeitschrift aber keine weiteren Vereinsnamen.

1. FC Union: Josip Juranovic unzufrieden mit Einsatzzeiten

Müssen die Eisernen um den Abgang ihres einstigen Rekordtransfers bangen, den man erst im Januar für rund 8,5 Millionen Euro von Celtic Glasgow nach Köpenick holte? Josip Juranovic könnte durchaus mit einem Tapetenwechsel liebäugeln. Hintergrund: Der Rechtsverteidiger ist „mit seinen Einsatzzeiten nicht ganz zufrieden“, wie in dem Union Berlin Transfergerücht zu lesen ist.

Beim 1. FC Union konkurriert Juranovic stark mit Oldie und Kapitän Christopher Trimmel. Beim gelungenen 4:1-Ligastart gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntag bekam der 36-jährige Trimmel den Vorzug von Trainer Urs Fischer. Juranovic schmorte - vielleicht auch wegen eines möglichen England-Wechsels - 90 Minuten auf der Bank. Auch in der vergangenen Rückrunde gab es zwischen Juranovic und Trimmel eine Art Job-Sharing. Der kroatische Nationalspieler stand in der Bundesliga zehnmal in der Startelf, wurde zudem zweimal eingewechselt. Sechs Spiele musste er - wie jetzt gegen Mainz - von der Bank aus verfolgen.

Juranovic zum FC Fulham? Mehr Gehalt & Konkurrenz

Das nagt offenbar an Josip Juranovic, der sich aber abgesehen von seiner sportlichen Situation grundsätzlich wohl bei den Eisernen fühlen soll. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass er einen Premier League Transfer in Betracht zieht. Zwar ist der FC Fulham international nicht vertreten, doch gehaltstechnisch würde der Rechtsfuß bei den Londoner definitiv einen Sprung machen.

Allerdings würde Josip Juranovic beim Vorjahresaufsteiger der Premier League ein noch härterer Konkurrenzkampf bevorstehen. Mit Kenny Tete und dem Ex-Wolfsburger Kevin Mbabu befinden sich zwei namhafte Rechtsverteidiger im Fulham-Kader.

1. FC Union winkt satte Ablöse bei Juranovic-Verkauf

Sollte sich der 1. FC Union für einen Juranovic-Verkauf bereiterklären, winkt immerhin eine satte Ablöse. Auf 12 Millionen Euro wird der Marktwert von Josip Juranovic taxiert, der zudem im Stadion An der Alten Försterei noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 besitzt. 15 Millionen Euro müssten die finanziell gut situierten Klubs aus der Premier League mindestens für Juranovic hinblättern.

Jedoch müsste Union Berlin seinerseits einen Ersatz verpflichten. Viel Zeit hätten Manager Oliver Ruhnert und Co. dafür nicht, rückt der Deadline Day am 1. September doch immer näher. Man darf gespannt sein, ob sich die Premier League Transfergerüchte rund um den FC Fulham und Juranovic in den nächsten Tagen erhärten.