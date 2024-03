Transfergerüchte: Deyovaisio Zeefuik vor Abschied bei Hertha BSC?

Montag, 25.03.2024 - 15:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Zweitligist Hertha BSC wird sich wahrscheinlich im Sommer von Deyovaisio Zeefuik trennen. Der Hauptstadtklub möchte Kosten sparen und Zeefuik gerne abgeben. So lautet jedenfalls der Tenor aus dem Umfeld der Führungsetage des Klubs. Der Niederländer steht seit fast 4 Jahren bei der Alten Dame unter Vertrag, konnte aber schlussendlich nicht vollends überzeugen.

Das Arbeitspapier des 26-jährigen Niederländers läuft zudem im Sommer aus und somit wäre der Rechtsverteidiger ablösefrei auf dem Transfermarkt. Die Zeichen stehen absolut auf Trennung und dafür gibt es mehrere Gründe. An Interessenten scheint es zudem nicht zu mangeln, wenn man den aktuellen Hertha BSC Transfergerüchten, die der „kicker“ streut, Glauben schenken kann.

Interessenten aus dem In- und Ausland an Zeefuik dran

Gleich mehrere nicht namentlich genannte Bundesligisten sollen zumindest ein loses Interesse am 1,77 Meter großen Verteidiger gezeigt haben. Damit könnte Zeefuik in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen, sofern sich die Transfergerüchte um seine Person eintreffen sollten.

Zeefuik selbst kam im Sommer 2020 für rund 4 Millionen Euro vom FC Groningen in die Hauptstadt. Damaliger Marktwert: 2,7 Millionen Euro. Ausgestattet mit einem lukrativen Vertrag schraubte er seinen Marktwert auf 5 Millionen Euro hoch, doch davon ist nicht mehr viel übrigen. Aktuell wird dieser auf 800.000 Euro beziffert.

Zeefuik unter Dardai nicht gesetzt

Bei Hertha BSC spielt Deyovaisio Zeefuik unter Trainer Pal Dardai immer weniger eine tragende Rolle. In lediglich 11 Partien der 2. Liga setzte der Ungar ihn ein. Eigentlich ist der ehemalige niederländische U21-Nationalspieler für die rechte Abwehrseite, im rechten Mittelfeld und für die Innenverteidigung eingeplant, doch Dardai setzte ihn u.a. auch als Linksverteidiger, auf der Sechs und gar als Rechtsaußen ein.

Es scheint so, als gäbe es für Zeefuik im System von Trainer Dardai keinen richtigen Platz. Wettbewerbsübergreifend kommt der Niederländer zudem nur auf 15 Partien, in denen ihm eine Torvorlage gelingen sollte. In Ansätzen hatte der Rechtsfuß sein Können aufblitzen lassen, doch für einen Verbleib bei der Alten Dame ist dies zu wenig.

Hertha BSC will Gehalt einsparen

Es wird wohl alles auf einen Abschied aus dem Berliner Olympiastadion hinauslaufen. Neben dem bereits erwähnten Interesse aus der Bundesliga, sollen auch Klubs aus der 2. englischen Liga den Verteidiger auf dem Zettel haben. Hertha BSC wird den Vertrag mit Zeefuik wohl nicht verlängern, um Geld einzusparen.

Der Allrounder gehört bei den Berlinern zu den Top-Verdienern. Bei der angespannten Finanzlage des Klubs ist es auch kein Wunder, dass man den Niederländer von der Gehaltsliste bekommen möchte. Unter Trainer Dardai gehört Zeefuik nicht zu den Leistungsträgern. Nach 6 Spielen, die er entweder von der Bank aus oder von der Tribüne verfolgen musste, durfte er bei dem 5:2-Erfolg gegen den FC Schalke wieder dabei sein. Im Sommer werden sich die Wege wohl trennen.