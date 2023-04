Transfergerücht: Im Sommer ablösefrei - Hertha BSC buhlt um Lukas Daschner

Donnerstag, 27.04.2023 - 09:47 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bedient sich Hertha BSC beim FC St. Pauli? Der akut abstiegsgefährdete Bundesligist wirbt angeblich um Lukas Daschner. Die Kiezkicker kann der Spielmacher im Sommer ablösefrei verlassen, sodass die Berliner kein finanzielles Risiko eingehen würden. Allerdings beschäftigt sich auch der VfL Bochum mit Daschner.

Schlusslicht Hertha BSC taumelt weiter Richtung 2. Liga. Sieben sieglose Spiele in Folge, von denen die Alte Dame die letzten drei Partien verlor, sprechen eine klare Sprache. Und der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits 5 Punkte. Es darf stark bezweifelt werden, dass Neu-Trainer Pal Dardai die Hauptstädter noch vor dem Abstieg retten kann.

Hertha BSC hat Lukas Daschner vom FC St. Pauli im Visier

Das macht die Transferpläne für die kommende Saison nicht einfacher. Doch wie der „kicker“ berichtet, hat Hertha BSC mit Lukas Daschner eine neue Offensivkraft im Visier. Der 24-Jährige konnte in der laufenden Saison beim FC St. Pauli auf sich aufmerksam machen. So war Daschner in 29 Ligaspielen an 12 Treffern direkt beteiligt (7 Tore, 5 Vorlagen) und zählt im Millerntor-Stadion zu den absoluten Stammkräften und Leistungsträgern.

Der Vertragsstatus von Daschner befeuert die Hertha BSC Transfergerüchte zusätzlich. Schließlich läuft sein Arbeitspapier zum Saisonende aus. Entsprechend kann der beidfüßige Daschner, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, die Kiezkicker zum Nulltarif verlassen. Der FC St. Pauli bemüht sich zwar seit um einen Verbleib des Zehners, doch bislang vergebens. Der umworbene Lukas Daschner verspürt bei seiner Zukunftsentscheidung keine Eile.

Auch VfL Bochum baggert an Hertha-Flirt Daschner

Zumal sich für den gebürtigen Duisburger noch weitere Optionen auf dem Transfermarkt ergeben. Im März sickerten VfL Bochum Transfergerüchte durch, wonach sich auch der Revierklub mit Daschner beschäftigt. Eine Rückkehr in den Pott, wo der offensive Mittelfeldspieler in der Jugend für den FC Schalke und anschließend beim MSV Duisburg kickte, hätte für den FCSP-Akteur wohl auch seinen Reiz.

Gut möglich, dass Lukas Daschner erstmal die Entscheidungen im Abstiegskampf der Bundesliga abwarten will, bis er einem der interessierten Klubs das Ja-Wort gibt. Der VfL Bochum bangt als Tabellen-15. ebenfalls um den Klassenerhalt. Ein Engagement in der 1. Liga, in der Daschner bislang noch nie spielte, würde der Spielgestalter kaum ausschlagen.

St. Pauli gibt Hoffnung auf Daschner-Verbleib nicht auf

Ein Hertha BSC Transfer wäre aus Sicht der Berliner durchaus sinnvoll. Denn Daschner, dessen Marktwert auf 1 Million Euro taxiert wird, ist nicht nur ablösefrei, sondern verfügt auch über einiges an Zweitliga-Erfahrung. 80 Spiele im Bundesliga-Unterhaus stehen zu Buche, in denen er 19 Scorerpunkte (10 Tore, 9 Vorlagen) sammelte.

Aber auch der FC St. Pauli wird die Hoffnungen auf eine Verlängerung von Lukas Daschner nicht aufgeben. Wenngleich die Chancen auf einen Daschner-Verbleib nicht unbedingt die besten sein dürften. Die Hanseaten würde ein Abgang von Lukas Daschner durchaus treffen, da mit dem künftigen Kölner Leart Paqarada und dem von mehreren Bundesligisten umworbenen Jakov Medic bereits zwei Leistungsträger von Bord gehen.