Transfergerüchte: Hertha BSC & Darmstadt 98 haben Filip Jagiello im Visier

Donnerstag, 04.01.2024 - 12:27 Uhr

Von: Asanka Schneider

Hertha BSC bekundet angeblich starkes Interesse an Filip Jagiello. Der variable Mittelfeldspieler ist beim Serie-A-Klub CFC Genua mit seinem Reservisten-Dasein unzufrieden, ein Wechsel zum Zweitligisten aus Berlin käme da gelegen. Ein Transfer erscheint realistisch, da beide Klubs den gleichen Investor haben. Doch Hertha knöpft einen Jagiello-Deal an eine Bedingung.

Schon seit Tagen wird Hertha BSC mit Filip Jagiello in Verbindung gebracht. Nun befeuert auch die „Bild“ die Hertha BSC Transfergerüchte um den polnischen Mittelfeldakteur, der beim CFC Genua nur noch zweite Wahl ist. Laut der Boulevardzeitung befasst sich der Zweitligist aus der Hauptstadt „seit Wochen mit ihm“, ist in der Transfernews zu lesen.

Hertha BSC lauert: Unzufriedener Jagiello in Genua nur noch Bankdrücker

Da Filip Jagiello mit seiner Rolle beim italienischen Erstligisten alles andere als zufrieden ist, dürfte für den 26-Jährigen ein Wechsel im Januar eine ernstzunehmende Option sein. Letzte Saison zählte Hertha-Flirt Jagiello bei Genua CFC noch zum erweiterten Stammpersonal und hatte dank starker Leistungen erheblichen Anteil am Aufstieg der Rossoblu in die Serie A. In 34 von 38 Ligaspielen stand der flexible Mittelfeldmann auf dem Platz und konnte dabei vier Tore und zwei Vorlagen verbuchen.

Doch nach dem Aufstieg ging es für Filip Jagiello in Genua steil bergab. Nach zwei Einwechslungen zu Saisonbeginn kam der Pole überhaupt nicht mehr zum Einsatz und wurde von Trainer Alberto Gilardino zum Bankdrücker degradiert.

Gleicher Investor erleichtert Hertha BSC Transfer von Jagiello

Was klar für einen Hertha BSC Transfer von Filip Jagiello spricht und diesen signifikant erleichtern würde: Die Berliner und Genua CFC haben mit „777 Partners“ denselben Investor. Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber gibt bezüglich der Kooperation zu verstehen: „In der Regel tauschen wir uns einmal wöchentlich über sportliche Themen aus und darüber, wie wir beispielsweise im Bereich Scouting und Datenanalyse das Netzwerk nutzen können.“

Zugleich betont Weber: „Am Ende treffen wir aber immer die finale Entscheidung über jeden Transfer.“ Die Personalie Jagiello macht da keine Ausnahme. Doch bevor der ehemalige U21-Nationalspieler Polens den Weg ins Berliner Olympiastadion findet, will Hertha BSC Spieler auf dem Transfermarkt loswerden.

Vorsicht Hertha: Auch Darmstadt 98 schielt auf Jagiello

Als heiße Verkaufskandidaten werden in der Hertha Gerüchteküche Verteidiger Marc Kempf oder Stürmer Myziane Maolida gehandelt. „Wenn keiner geht, wird es schwer“, gibt Weber weiter zu verstehen. Für Filip Jagiello haben die Verantwortlichen der Alten Dame auch schon einen klaren Plan in der Schublade. Hertha will den beidfüßige Zentrumsspieler, der in Genua noch bis 2025 vertraglich gebunden ist, ausleihen. Eine Kaufoption könnte Bestandteil des Deals sein.

Da Jagiello in Italien bereits drei Jahre zweitklassig spielte, dürfte er keine Einwände gegen ein Engagement in der 2. Bundesliga haben. Allerdings steht Jagiello, der auch auf beiden Außenbahnen aushelfen kann, nicht nur bei Hertha BSC auf dem Zettel. Bundesliga Schlusslicht Darmstadt 98 und dem türkischen Erstligisten Rizespor wird ebenfalls Interesse nachgesagt.