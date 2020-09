Transfergerüchte: Hertha BSC mit Interesse an Tottenhams Ryan Sessegnon

Montag, 28.09.2020 - 12:54 Uhr

Von: Asanka Schneider

Noch eine Woche, dann schließt der Transfermarkt für diese Periode. Bleibt also nicht mehr viel Zeit, um neue Spieler zu verpflichten. Bei Hertha BSC könnte sich noch einiges tun, denn die Alte Dame möchte eigentlich noch Spieler verpflichten.

Verstärkung könnte aus der englischen Premier League nach Berlin kommen. So berichtet das für gewöhnlich gut informierte Portal „The Athletic“ über ein aktuelles Hertha BSC Transfergerücht, welches ein 20-jähriges Mittelfeldtalent in den Fokus rückt.

Für 27 Millionen Euro vom FC Fulham zu Tottenham Hotspur

Die Rede ist hierbei von Ryan Sessegnon, der aktuell bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht und verliehen werden soll. Sessegnon kam im Sommer 2019 für rund 27 Millionen Euro vom FC Fulham zu Tottenham Hotspurs, wo die ersten Partien der vergangenen Saison aufgrund einer Oberschenkelverletzung aussetzen musste.

Insgesamt verpasste das junge Talent drei Spiele in der Champions League. Darunter auch das Hinspiel der Gruppenphase gegen den späteren Triple-Sieger FC Bayern München. Im Rückspiel war er hingegen dabei und durfte 90 Minuten ran. Dabei gelang dem Mittelfeldspieler gar ein Tor bei der 1:3-Pleite in München.

Trennen sich die Wege in dieser Woche?

Wettbewerbsübergreifend verpasste er 15 Partien, sodass er am Ende lediglich 12 Einsätze in der Saison 2019/20 sammeln konnte (1 Tor / 1 Vorlage). Nach der überstandenen Verletzung tat er sich schwer, wieder Fuß zu fassen, auch wenn er zwischenzeitlich mehrere Spiele über die volle Distanz absolvieren durfte.

Nun könnten sich die Wege für eine gewisse Dauer trennen, denn Tottenham Hotspur würde Ryan Sessegnon gerne verleihen. Trainer José Mourinho ist weiterhin von seinen Fähigkeiten überzeugt und soll auch nicht gewillt sein, den englischen U21-Nationalspieler per Leihe nebst Kaufoption abzugeben.

Hertha BSC streckt Fühler nach Sessegnon aus

An Abnehmern soll es dennoch nicht hapern, wie besagtes Portal berichtet. Demnach kursieren Bundesliga Transfergerüchte rund um Hertha BSC und Ryan Sessegnon, wonach die Berliner an einem Transfer interessiert seien. Sessegnon wäre durchaus eine interessante Option im Spiel der Hauptstädter, denn er kann nicht nur im linken Mittelfeld agieren, sondern auch auf Linksaußen und als Linksverteidiger wäre er ebenso eine Alternative.

Der Plan ist wohl, Sessegnon zu verleihen, damit er wieder auf höchstem Niveau Spielpraxis erhält, um ihn im Anschluss ins Team der nächsten Saison zu integrieren. Hertha BSC soll dennoch Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldtalents gezeigt haben.

Ajax, Brighton und Leeds ebenfalls interessiert

Allerdings wäre nicht nur ein Wechsel in die Bundesliga Thema in der Transfermarkt Gerüchteküche, sondern eben auch in die Niederlande. So soll Ajax Amsterdam ebenfalls am gebürtigen Londoner dran sein. Ein Transfer wäre aber nur denkbar, wenn Nicolás Tagliafico den Klub noch verlassen sollte.

Als weitere potenzielle Abnehmer gilt auch Brighton & Hove Albion sowie der FC Southampton und Leeds United. Die meisten Interessenten würden jedoch gerne eine Kaufoption aushandeln, was bisher von Tottenham Hotspur abgelehnt wird. Sollte Hertha BSC an einer Festverpflichtung interessiert sein, so müsste der Bundesligist tief in die Tasche greifen, denn der Marktwert des Spielers wird auf rund 25 Millionen Euro taxiert!