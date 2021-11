Hertha BSC Transfergerüchte: Kommt Linksverteidiger Björkan ablösefrei im Winter?

Freitag, 12.11.2021 - 08:58 Uhr

Von: Robert Freiberg

Was läuft da zwischen Hertha BSC und Fredrik André Björkan? In der Bundesliga Gerüchteküche wird der Linksverteidiger von FK Bodø/Glimt mit den Berlinern in Verbindung gebracht. Ein Wintertransfer bahnt sich an, wobei der junge Norweger zum Nulltarif an die Spree wechseln könnte.

Im sommerlicher Transferfenster hat Hertha BSC seinen begabten Linksverteidiger Luca Netz an Ligarivale Borussia Mönchengladbach verloren. Einen Ersatz für das 18-jährige Eigengewächs holten die Blau-Weißen nicht. Doch die „Bild“ will erfahren haben, dass die Berliner im Januar personell nachrüsten und einen neuen Spieler für die linke Abwehrseite verpflichten wollen.

Bastelt Hertha BSC an ablösefreier Verpflichtung von Fredrik Björkan?

So kursieren Hertha BSC Transfergerüchte, dass Fredrik André Björkan ein heißer Kandidat in der Hauptstadt ist. Die Alte Dame soll starkes Interesse am 23-Jährigen von FK Bodø/Glimt bekunden und beobachtete ihn kürzlich in der UEFA Europa Conference League beim Gastspiel gegen die AS Rom (2:2). Besonders die Vertragssituation macht Björkan für die Hertha zusätzlich attraktiv. Schließlich läuft der Vertrag des 1,80 Meter großen Außenverteidigers beim norwegischen Meister zum Ende des Jahres aus.

Sollte es nicht zu einer Last-Minute-Verlängerung kommt, ist Björkan in der kommenden Transferperiode ablösefrei zu haben. Sollte Hertha BSC das Rennen um den Linksfuß für sich entscheiden, würde man ein echtes Schnäppchen machen. Wenngleich sich der Marktwert von Fredrik André Björkan auf überschaubare 1,4 Millionen Euro beläuft. Damit ist der zweimalige Nationalspieler Norwegens aber immerhin zweitwertvollster Spieler bei FK Bodø/Glimt.

Björkan könnte Plattenhardt und Mittelstädt in Berlin beerben

Hertha BSC soll Björkan schon länger auf dem Radar haben. Sollte es zu einem Hertha BSC Transfer kommen, erwartet den Linksverteidiger im Team von Pal Dardai allerdings namhafte Konkurrenten, die da Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt heißen. Doch da beide nur noch einen Kontrakt bis 2023 besitzen, ist es denkbar, dass Björkan das Duo mittelfristig im Berliner Olympiastadion ersetzen könnte.

Fredrik André Björkan ist ein echtes Eigengewächs von Bodø/Glimt und bestreitet für den Conference League-Vertreter seine dritte Profisaison. Beim Tabellenführer der Eliteserien ist der schnelle Defensivakteur unantastbarer Stammspieler. Bislang absolvierte er 133 Pflichtspiele (23 Scorerpunkte) für seinen Ausbildungsverein. 33 Pflichtspiele stehen in dieser Saison zu Buche, in denen er an sieben Toren direkt beteiligt war (1 Tor, 6 Vorlagen).

Vorsicht Hertha: Auch Feyenoord Rotterdam buhlt um Björkan

Mit dem FK Bodø/Glimt steuert Björkan die erfolgreiche Titelverteidigung in Norwegen an. Vier Spieltage vor dem Saisonende in Norwegen führt der Klub die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf Molde FK souverän an. Für Fredrik André Björkan scheint aber nun die Zeit für einen Wechsel reif zu sein.

Ein Engagement in der Bundesliga bei Hertha BSC ist realistisch. Allerdings sind die Berliner nicht der einzige Interessent. Denn der Transfernews zufolge soll auch der niederländische Spitzenklub Feyenoord Rotterdam heiß auf den ablösefreien Björkan sein.