Transfergerüchte: Hertha, HSV & FC Augsburg buhlen um Sturmjuwel Zan Vipotnik

Mittwoch, 14.06.2023 - 12:08 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Zan Vipotnik hat in seiner slowenischen Heimat einen rasanten Aufstieg hingelegt, wurde mit 20 Treffern in 30 Ligaspielen für NK Maribor Torschützenkönig der Prva Liga. Damit hat sich der 21-Jährige auf dem Transfermarkt in die Notizbücher diverser Klubs geschossen. Aus Deutschland sollen Hertha BSC, der Hamburger SV sowie der FC Augsburg ihre Fühler nach dem aufstrebenden Mittelstürmer ausgestreckt haben. Ein Favorit kristallisiert sich heraus.

In Slowenien gilt Zan Vipotnik als große Sturmhoffnung. Kein Wunder, denn der Mittelstürmer hat in seiner ersten Saison als Stammspieler für mächtig Furore gesorgt. 20 Tore markierte der junge Slowene für NK Maribor, der sich durch einen ausgeprägten Killerinstinkt vor dem Kasten auszeichnet. Nun bahnt sich um das Sturmjuwel, der aufgrund seiner starken Leistungen im März seine ersten Länderspiele absolvieren durfte (2 Spiele, 1 Tor), ein spannender Wettkampf auf dem Transfermarkt an.

Hertha BSC: Kommt Zan Vipotnik als Ngankam-Ersatz?

Mit Hertha BSC, dem Hamburger SV und FC Augsburg will auch ein deutsches Trio in den Poker um Zan Vipotnik einsteigen, wie zumindest „Sky“ in einer entsprechenden Transfernews mitteilt. Der Vertrag des 21-Jährigen beim slowenischen Erstligisten läuft 2024 aus. Ein Wechsel in diesem Transfersommer ist äußerst wahrscheinlich, zumal Maribor letztmals eine Ablöse für ihr Eigengewächs winkt. Der Marktwert von Vipotnik wird auf 2 Millionen Euro taxiert.

Absteiger Hertha BSC kann für die Mission direkter Wiederaufstieg einen treffsicheren Stürmer gut gebrauchen. Und sollte die Alte Dame Stürmer Jessic Ngankam für gutes Geld verkaufen, wäre ein Hertha BSC Transfer von Vipotnik finanziell machbar.

Zan Vipotnik: Hertha & HSV nur Außenseiter - FC Augsburg mit guten Chancen

Dennoch ist es kaum vorstellbar, dass sich die Hertha BSC Transfergerüchte in dieser Personalie weiter erhärten. Gleiches gilt für die HSV Transfergerüchte. Nicht, weil die Hamburger mit Robert Glatzel im Sturmzentrum bereits gut bestückt sind. Sondern vielmehr, da beide Traditionsklubs in der 2. Liga kicken.

Nach seiner famosen Saison in Slowenien, will Zan Vipotnik natürlich erstklassig spielen. Diese Gelegenheit hätte der Senkrechtstarter beim FC Augsburg. Die Fuggerstädter suchen Verstärkung für die Offensive, zumal mit Mergim Berisha und Ricardo Pepi zwei Mittelstürmer Augsburg verlassen könnten. Die FC Augsburg Transfergerüchte um Zan Vipotnik könnten durchaus heißer werden.

Bundesliga-Konkurrenz für FCA im Vipotnik-Poker

Allerdings befassen sich wenig überraschend eine ganze Reihe namhafter Klubs aus ganz Europa mit dem kopfballstarken Vipotnik, der überdies eine starke Schusstechnik hat. In der Transfermarkt Gerüchteküche werden Teams wie Betis Sevilla, Celtic Glasgow, Girondins Bordeaux, Feyenoord Rotterdam, Twente Enschede, FC Brügge sowie FC Empoli und US Lecce genannt, die allesamt den 1,85 Meter großen Rechtsfuß von Scouts beobachten ließen.

Was trotz dieser zahlreichen und prominenten Konkurrenz dennoch für einen FC Augsburg Transfer spricht: Zan Vipotnik soll es in die Bundesliga ziehen. Doch zu früh sollte man sich in der WWK Arena nicht freuen. Denn bereits im April kursierten Bundesliga Transfergerüchte, wonach Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim ebenfalls an Vipotnik interessiert sind.