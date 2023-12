Transfergerüchte: Erste Gespräche - Hertha BSC baggert an Elayis Tavsan

Freitag, 22.12.2023 - 10:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Winter-Transferperiode steht vor der Tür, doch bei Hertha BSC ist auch schon die Kaderplanung für die kommende Saison angelaufen. In diesem Zusammenhang befasst sich der Zweitligist intensiv mit einem interessanten Flügelflitzer aus Holland. Elayis Tavsan von NEC Nijmegen hat das Interesse der Alte Damen geweckt. Erste Gespräche sollten bereits stattgefunden haben.

Wie der Hertha BSC Gerüchteküche zu entnehmen ist, fahnden die Berliner u.a. nach Verstärkung für die offensive Außenbahn. Während auf dem linken Flügel Fabian Reese groß auftrumpft, können auf der rechten Seite Akteure wie Gustav Christensen, Marten Winkler oder auch Nader El-Jindaoui nicht konstant überzeugen. BSC-Coach Pal Dardai sieht offenbar Handlungsbedarf und ein Name wird im Berliner Olympiastadion schon heiß gehandelt.

Medien: Berlin-Besuch - Elayis Tavsan konkretes Thema bei Hertha BSC

Gemeint ist Elayis Tavsan. Die „Bild“ berichtet in aktuellen Hertha BSC Transfergerüchten, dass der Offensivspieler von NEC Nijmegen bei den Blau-Weißen große Begehrlichkeiten weckt. Demnach ist der Flirt zwischen Hertha und dem 22-Jährigen schon recht konkret. Schließlich soll der Youngster im Dezember für einen ersten Austausch mit den Hertha-Verantwortlichen in Berlin gewesen sein.

Und Elayis Tavsan passt zweifelsohne ins Anforderungsprofil der Hertha. Der 1,83 Meter große Linksfuß ist enorm schnell und flexibel auf der rechten oder linken Außenbahn einsetzbar. Das Entscheidende: Ein Hertha BSC Transfer von Tavsan, der türkisch-surinamische Wurzeln hat, ist wirtschaftlich für den Hauptstadtklub machbar.

Tavsan im Sommer ablösefrei zu Hertha oder als Reese-Ersatz im Winter?

Denn der Vertrag von Elayis Tavsan bei NEC Nijmegen läuft Ende Juni aus. Folgerichtig ist der Flügelstürmer, dessen Marktwert auf 1 Million Euro taxiert wird, im Sommer ablösefrei zu haben. Genau darauf soll der Bundesliga-Absteiger gemäß der Hertha BSC Transfernews schielen. Wobei ein Transfer-Vorstoß im Januar nicht gänzlich ausgeschlossen scheint.

Vor allem, wenn Fabian Reese, der auf dem Transfermarkt umworben ist und den die Berliner bei einem lukrativen Angebot im Winter verlassen darf, den Abflug macht. Aber ob Winter oder Sommer - laut der „Bild“ hat Hertha BSC im Werben um Elayis Tavsan gute Chancen auf den Zuschlag.

Hertha-Flirt Tavsan absolute Stammkraft bei NEC Nijmegen

In Nijmegen zählt Tavsan seit seiner Ankunft im Sommer 2020 zum absoluten Stammpersonal. Bislang hat er für den niederländischen Erstligisten, mit dem er gleich im ersten Jahr aufgestiegen ist, 118 Pflichtspiele bestritten und dabei 25 Tore und 17 Vorlagen gesammelt. Vornehmlich beackerte der zehnmalige U21-Nationalspieler von Oranje die rechte Außenbahn, half aber auch immer mal wieder im Sturmzentrum aus.

In der laufenden Saison hat Elayis Tavsan zwar erst acht Partien in der Eredivisie absolviert, in denen er zwei Treffer markierte. Allerdings fiel der Offensiv-Youngster zu Saisonbeginn fast zwei Monate verletzungsbedingt aus. Man darf gespannt sein, wie sich die Personalie Tavsan und Hertha BSC in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt.