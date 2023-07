Transfergerüchte: Holt Hertha BSC Torwart Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart?

Freitag, 28.07.2023 - 09:45 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bei Hertha BSC könnte sich Torwart-Karussell trotz des bevorstehenden Saisonstart in der 2. Liga noch einmal ordentlich in Schwung kommen. So geistern Spekulationen durch die Transfermarkt Gerüchteküche, wonach Fabian Bredlow ein Kandidat in der Hauptstadt ist. Bredlow ist angesichts überschaubarer Perspektiven offen für einen Abschied vom VfB Stuttgart.

Hinter der Torwartbesetzung bei Hertha BSC stehen unmittelbar vor dem Zweitligastart, der für den Bundesliga-Absteiger am Samstag das Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf parat hält, einige Fragezeichen. So ist die Zukunft des suspendierten Marius Gersbeck völlig offen, während Alexander Schwolow nach Vertragsauflösung zum 1. FC Union Berlin wechselte. Zunächst wird Oliver Christensen weiterhin als Stammkeeper der alten Dame fungieren, dennoch ist es denkbar, dass Hertha BSC noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt.

Fabian Bredlow droht beim VfB die Bank - Hertha-Wechsel als Ausweg?

Passende Hertha BSC Transfergerüchte zur Torwart-Thematik liefert die „Bild“. Nach Informationen der Boulevardzeitung steht Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart bei den Blau-Weißen auf dem Zettel. Der 28-Jährige konnte bei den Schwaben zwar in der vergangenen Rückrunde den Stammplatz von Florian Müller, der mittlerweile zum SC Freiburg transferiert wurde, erobern.

Doch durch die Ankunft von Alexander Nübel, der nach einigen VfB Stuttgart Transfergerüchte für eine Saison auf Leihbasis vom FC Bayern an den Neckar wechselte, droht Bredlow die Rolle des Ersatzmannes. Zudem ist es ein offenes Geheimnis, dass beim VfB das 17-jährige Top-Talent Dennis Seimen als Torwart für die Zukunft gilt. Die Perspektive von Bredlow in Stuttgart sieht entsprechend nicht sonderlich rosig aus.

Hertha BSC: Stuttgart-Keeper Bredlow für überschaubare Ablöse zu haben

Da Fabian Bredlow auch nur noch bis Juni 2024 vertraglich an den VfB Stuttgart gebunden ist, bietet sich den Schwaben im derzeitigen Transferfenster die letzte Möglichkeit, den ehemaligen U20-Nationalspieler zumindest noch für eine geringe Ablöse auf dem Bundesliga Transfermarkt zu verkaufen.

Bredlow, dessen Marktwert mit 1,5 Millionen Euro beziffert wird, soll sich einen vorzeitigen Abschied aus Stuttgart vorstellen können. Ein Hertha BSC Transfer erscheint plausibel, zumal Bredlow gebürtiger Berliner ist. Ein Engagement bei der Hertha dürfte für den 1,90 Meter großen Schlussmann eine interessante Option sein. Wohl aber nur unter der Voraussetzung realistischer Chancen auf die Nummer 1.

Hertha BSC: Fabian Bredlow nur bei Christensen-Abschied ein Thema

Da passt es ins Bild, dass sich um Hertha Stammkeeper Oliver Christensen weiterhin Wechselgerüchte ranken. Der 24-jährige Däne liebäugelt ohnehin mit einem Wechsel nach England und soll das Interesse von Leicester City geweckt haben. Außerdem kursieren vage AC Florenz Transfergerüchte um Christensen. Hertha BSC würde dem Torhüter, der noch bis 2026 Vertrag hat, bei einer adäquaten Offerte keine Steine in den Weg legen.

Somit wäre für Fabian Bredlow der Weg ins Hertha-Gehäuse frei. Zwar verfügen die Berliner in Person von Tjark Ernst, Robert Kwasigroch und Tim Goller über vielversprechende Nachwuchskeeper, die jedoch gänzlich unerfahren sind. Die Hertha BSC Transfernews um Bredlow werden aber nur dann auf Temperatur kommen, wenn sich in der Personalie Oliver Christensen noch etwas tut.