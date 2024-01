Transfergerüchte: Wechselt FCN-Reservist Johannes Geis zu Hertha BSC?

Freitag, 12.01.2024 - 10:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bedient sich Hertha BSC auf der Ersatzbank eines Zweitliga-Rivalen? In der Spreemetropole besteht offenbar Interesse an Johannes Geis, dessen Dienste beim 1. FC Nürnberg kaum noch gefragt sind. Die Berliner könnten hingegen neues Personal für das defensive Mittelfeld seht gut gebrauchen. Jedoch gibt es einen Haken.

Das Hertha BSC den Transfermarkt nach zentralen Mittelfeldspielern beobachtet, ist kein Geheimnis. Mit Filip Jagiello vom italienischen Erstligisten CFC Genua geisterte kürzlich ein Name durch die Hertha BSC Gerüchteküche. Nun taucht ein weiterer Kandidat auf. Johannes Geis vom 1. FC Nürnberg, der im Vergleich zu Jagiello defensiver agiert.

Hertha BSC „diskutiert“ über Verpflichtung von Johannes Geis

Die Hertha BSC Transfergerüchte um Johannes Geis stammen von der „Bild“. Jedoch bleibt offen, wie konkret das kolportierte Interesse aus der Hauptstadt am Sechser ist. Es heißt, dass bei den Berlinern über Geis „intern diskutiert“ wird. Zudem sollen sich noch weitere Zweitligisten mit dem 30-Jährigen befassen, der sich beim 1. FC Nürnberg meist mit einem Bankplatz zufriedengeben muss.

In der Hinrunde der 2. Liga stand Johannes Geis verteilt auf sechs Einsätze lediglich 205 Minuten auf dem Feld. Zwar feierte der 1,81 Meter große Rechtsfuß in der letzten Partie vor der Winterpause gegen den HSV (0:2) nach viereinhalb Monaten sein Startelf-Comeback und wusste prompt zu gefallen und konnte zudem neues Selbstvertrauen tanken.

Johannes Geis schließt Abschied vom 1. FC Nürnberg nicht aus

Das soll laut der 1. FC Nürnberg Transfernews aber nichts an der Tatsache ändern, dass sich Johannes Geis grundsätzlich einen Winterwechsel vorstellen kann. Die Franken, wo Geis noch einen gültigen Vertrag bis 2025 besitzt, würden dem Mittelfeldakteur wohl auch keine Steine in den Weg legen. Zuletzt wurde Geis mit Rapid Wien und dessen Ex-FCN-Coach Robert Klauß in Verbindung gebracht, doch die Spur ist nicht mehr heiß.

Die nach Berlin zu Hertha BSC könnte es hingegen werden. Bei der Alten Dame würde Geis den Konkurrenzkampf im defensiven Mittelfeldzentrum ordentlich ankurbeln. Vor allem, wenn Trainer Pal Dardai seinen Sohn Marton Dardai dauerhaft in der Innenverteidigung einplant.

Vor möglichem Geis-Deal: Hertha will erst Spieler abgeben

Mittelfeldroutinier Johannes Geis, der über die Erfahrung von 121 Bundesliga- und 149 Zweitliga-Spielen verfügt, lassen die Spekulationen um seine Person kalt. „Als Fußballer macht man sich immer Gedanken. Es gibt so viele Szenarien. Im Moment fühle ich mich hier wohl und ich konzentriere mich auf die Vorbereitung. Was am Ende passiert, werde ich mit meinem Berater entscheiden. Im Winter ist ein Transfer immer etwas schwieriger.“

Das weiß man auch in der Hauptstadt. Denn bevor ein Hertha BSC Transfer von Geis über die Bühne gehen kann, wollen die Blau-Weißen Spieler abgeben. Das hatten die Hertha-Bosse um Sportdirektor Benjamin Weber zuletzt in aller Deutlichkeit kommuniziert. Diesbezüglich hat sich im Berliner Olympiastadion bislang noch nicht getan.