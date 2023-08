Transfergerüchte: Hansa Rostock buhlt um Stürmer Sveinn Aron Gudjohnsen

Donnerstag, 31.08.2023 - 09:27 Uhr

Von: Asanka Schneider

Schlägt ein bekannter Name beim FC Hansa Rostock auf? Der Zweitligist will sich im Transfer-Endspurt noch mit einem Mittelstürmer verstärken und die Wahl ist offensichtlich auf Sveinn Aron Gudjohnsen, dem Sohn der isländischen Stürmer-Legende Eidur Gudjohnsen, gefallen. Im Gegenzug könnte ein anderer Akteur den FCH noch verlassen.

Hansa Rostock ist bei der Suche nach einem robusten Mittelstürmer auf Sveinn Aron Gudjohnsen vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg gestoßen. Diese Hansa Rostock Transfergerüchte brachte die „Bild“ in Umlauf. Demnach erfüllt der 25-Jährige das Profil, dass FCH-Sportdirektor Kristian Walter und Kaderplaner Kevin Meinhardt erstellt haben.

Robuster Neuner: Sveinn Aron Gudjohnsen passt ins Hansa-Profil

Denn mit einer Körpergröße von 1,89 Metern könnte Sveinn Aron Gudjohnsen bei Hansa Rostock die Rolle als physisch starker Neuner bekleiden. Aktuell steht der isländische Nationalspieler (20 Länderspiele / 2 Tore) bei Elfsborg unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier noch bis Ende 2024 gültig ist. In der laufenden Saison der Allsvenskan hat der kopfballstarke Linksfuß sechs Treffer in 20 Spielen auf dem Konto und zählt zum Stammpersonal.

Für einen FC Hansa Transfer von Gudjohnsen müssten die Ostseestädter, die mit drei Siegen in den ersten vier Spielen einen starken Saisonstart in der 2. Liga hinlegten, eine Ablöse an IF Elfsborg entrichten. Angesichts eines Marktwerts von 800.000 Euro wäre für die Verpflichtung des Mittelstürmers wohl ein hoher sechsstelliger Betrag fällig. Dazu scheinen die Verantwortlichen im Ostseestadion bereit.

Wechselt Sohn von Sturmlegende zu Hansa Rostock?

Das Stürmer-Dasein und Toreschießen hat Sveinn Aron Gudjohnsen förmlich in die Wiege gelegt bekommen. Denn Vater Eidur Gudjohnsen war einst Top-Stürmer, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Barcelona und FC Chelsea spielte. Diese großen Fußstapfen kann Gudjohnsen Junior bislang noch nicht ganz ausfüllen.

Denn die bisherigen Karrierestationen seiner Profi-Laufbahn lauten Valur Reykjavik, Breidablik Kopavogur, Spezia Calcio, Ravenna FC oder Odense BK und sind weniger klangvoll. Nun winkt Sveinn Aron Gujohnsen ein Engagement beim FC Hansa Rostock und würde damit erstmals in Deutschland spielen.

Für Gudjohnsen? FC Hansa will Platz im Gehaltsbudget schaffen

Doch in Rostock arbeitet man nicht nur an Zugängen, auch auf der Seite Abgänge könnte sich noch etwas tun. Schließlich kursieren FC Hansa Transfernews, wonach die Kogge Sébastien Thill von der Gehaltsliste streichen will. Der luxemburgische Mittelfeldspieler, der erst vor einem Jahr geholt wurde und zu den Besserverdienern im Team gehört, konnte die in ihn gesteckten Hoffnungen nicht ansatzweise erfüllen.

Nach Angaben der „Bild“ steht eine Vertragsauflösung unmittelbar bevor. Zwar müsste der FCH Thill eine Abfindung zahlen, dennoch wäre eine vorzeitige Trennung für die Rostocker unterm Strich mit Gehaltseinsparungen verbunden. Da mit John Verhoek, wechselte zum VfL Osnabrück, bereits schon ein Spitzenverdiener von Bord ging, kann das freigewordene Gehaltsbudget durchaus für Sveinn Aron Gudjohnsen genutzt werden.