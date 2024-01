Transfergerüchte: Hansa Rostock schielt nach Luis Görlich

Freitag, 19.01.2024 - 15:42 Uhr

Von: Asanka Schneider

Erst gestern meldete der FC Hansa Rostock den Transfer von Mittelstürmer Sveinn Aron Gudjohnsen als perfekt und nun könnte die nächste Verpflichtung auf der Matte stehen. Wie der „kicker“ vermeldet, strecken die Hanseaten ihre Fühler nach Luis Görlich aus! Dem Vernehmen nach möchte der Zweitligist in der Defensive nachlegen und sind zugleich auf den 23-jährigen gestoßen.

Wahrscheinlich ist Görlich nur eingefleischten Fußballfans ein Begriff. Hierzulande kennt man ihn vor allem aus der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim und aus seiner Zeit bei Eintracht Braunschweig. Aber der Reihe nach, denn mittlerweile steht der Verteidiger in der niederländischen Eredivisie bei Aufsteiger PEC Zwolle unter Vertrag.

Görlich vor Comeback in Deutschland?

Wie das Fußballfachmagazin berichtet, könnte Görlich zurück nach Deutschland kommen. Hansa Rostock hat den jungen Mann, der drei Drittligapartien für Eintracht Braunschweig absolvierte, seit geraumer Zeit auf dem Zettel. Der 1,81 Meter große Außenverteidiger wechselte im Sommer 2022 ablösefrei zu PEC Zwolle, wo er noch einen gültigen Arbeitsvertrag bis zum Sommer besitzt.

Vereinsseitig könnte sein Klub das Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängern, was zugleich bedeuten würde, dass er Luis Görlich im Sommer nicht mehr ablösefrei zu haben wäre. Was macht ihn so interessant? Görlich kann auf beiden Außenverteidigerpositionen sowie im rechten Mittelfeld aufgeboten werden.

Bei PEC Zwolle aufs Abstellgleis geraten

Mit seinen 23 Jahren wäre der gebürtige Heidelberger zudem entwicklungsfähig. In der vergangenen Saison sammelte Luis Görlich in der Keuken Kampion Divisie (2. Liga der Niederlande) in 19 Einsätzen 1.267 Spielminuten. Vor allem zu Beginn der Saison 2022/23 durfte er regelmäßig von Beginn ran und zeigte dabei seine Offensivstärken.

Insgesamt waren es am Ende vier Tore und ebenso viele Vorlagen, die auf seinem Zettel zu Buche schlugen. Im weiteren Verlauf der abgelaufenen Spielzeit begann sein Stern zu sinken, sodass er nicht einmal mehr im Kader von PEC Zwolle stand. Und auch in dieser Saison fristet er ein Dasein auf der Ersatzbank. Ohne jegliche Spielminute muss er das Geschehen von als Ersatzspieler mitverfolgen. Luis Görlich dürfte mit seiner Rolle unzufrieden sein.

Brann Bergen ebenfalls an Görlich interessiert

Gut möglich also, dass sich die Hansa Rostock Transfergerüchte bewahrheiten werden. Görlich dürfte für einen Neuanfang offen sein. An Interessenten mangelt es allem Anschein nach nicht, denn auch aus Norwegen soll es mit Brann Bergen einen möglichen Abnehmer für den Verteidiger geben.

Sollte Görlich noch in diesem Winter den Verein verlassen, so müsste Hansa Rostock eine Ablöse hinblättern. Bei einem Marktwert von 225.000€ dürfte diese jedoch recht gering ausfallen. Zudem würde die Kogge eine weitere Alternative für die Defensive in der Hinterhand haben.