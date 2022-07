Transfergerüchte: Hansa Rostock an Mathieu Cachbach dran! Als Behrens-Ersatz?

Freitag, 08.07.2022 - 10:52 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Zehn Neuzugänge hat Zweitligist Hansa Rostock im aktuellen Transferfenster bereits verpflichtet. Nummer elf könnte bald folgen. Zumindest wird in der Transfermarkt Gerüchteküche spekuliert, dass Mathieu Cachbach vom FC Metz am Bord der Kogge anheuern könnte.

Der FC Hansa Rostock muss mal wieder einen Kaderumbruch bewerkstelligen. Elf Abgänge hat der Klub von der Küste bereits verzeichnet, darunter auch Hanno Behrens. Als möglicher Ersatz für den zentral-offensiven Mittelfeldspieler, den es zum indonesischen Erstligisten Persija Jakarta zog, könnten die beiden Neuzugänge Sebastien Thill (Progrès Niederkorn) und Dennis Dressel (1860 München) fungieren.

Mathieu Cachbach angeblich bei Hansa Rostock gesichtet

Aber denkbar, dass der FCH noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt und einen weiteren Mann für die Schaltzentrale verpflichtet. Schließlich kursieren FC Hansa Rostock Transfergerüchte, wonach Mathieu Cachbach vom französischen Zweitligisten FC Metz ein Thema im Ostseestadion ist. Beim „Koggenreport“ sind entsprechende 2. Liga Transfernews zu lesen, die sich auf einen Post von „@65.journal“ beziehen.

Demnach wurde der belgische Mittelfeldmann auf dem Vereinsgelände des FCH gesichtet. Zwar sind diese Transfergerüchte mit einer gewissen Portion Vorsicht zu genießen, aber nicht gänzlich unrealistisch. Zumal Cachbach als positionsgetreuer Ersatz für Hanno Behrens infrage käme.

Cachbach als Behrens-Ersatz zum FC Hansa?

Denn genau wie Ex-Stammspieler Behrens, der in der abgelaufenen Saison elf Scorerpunkte (5 Tore, 6 Vorlagen) sammelte, ist auch Mathieu Cachbach im Mittelfeldzentrum zuhause. Allerdings hat der 21-Jährige nicht ganz so einen großen Offensivdrang und Zug zum Tor wie Hanno Behrens.

Cachbach verbrachte die abgelaufene Saison auf Leihbasis in seiner belgischen Heimat beim Erstligisten RFC Seraing. Dort war der 1,80 Meter große Linksfuß in der Hinrunde zwar außen vor und verzeichnete lediglich vier Kurzeinsätze. Doch in der Rückserie lief es deutlich besser. Mathieu Cachbach konnte sich in Seraing einen Stammplatz im Mittelfeldzentrum erarbeiten.

Hansa-Flirt Cachbach mit undurchsichtigem Vertragsstatus

Letztendlich war die Leihe angesichts von 19 Pflichtspieleinsätze durchaus erfolgreich und mit dem RFC Seraing konnte Cachbach das Saisonziel Klassenerhalt in der Jupiler League erreichen. Anschließend ging es zum FC Metz zurück. Ob der Ligue 1-Absteiger weiter mit dem Spielmacher plant, ist offen. Auch sein Vertragsstatus ist etwas undurchsichtig.

Laut „transfermarkt.de“ endete der Kontrakt von Mathieu Cachbach in Metz Ende Juni, allerdings wird er noch im Kader des künftigen Zweitligisten geführt. Sollte das Arbeitspapier ausgelaufen sein, wäre ein Hansa Rostock Transfer von Cachbach entsprechend zum Nulltarif möglich. Und als ablösefreier Profi würde der Mittelfeldspieler ins bevorzugte Transfer-Beuteschema der Kogge passen. Man darf gespannt sein, wie sich die FC Hansa Transfergerüchte um Mathieu Cachbach entwickeln.