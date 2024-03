Transfergerüchte: Hannover 96 nimmt Stuttgarts Egloff ins Visier

Montag, 25.03.2024 - 13:19 Uhr

Von: Asanka Schneider

Zweitligist Hannover 96 plant den Kader für die kommende Saison und schaut sich dabei anscheinend in der Bundesliga um. Vor allem beim VfB Stuttgart, wie der Bezahlsender „Sky“ zu berichten weiß. Das Objekt der Begierde soll Lilian Egloff sein, dessen Vertrag bei den Schwaben im Sommer ausläuft.

Der 21-jährige wäre spätestens im Sommer ablösefrei, wenn sein Arbeitspapier nicht vorzeitig verlängert werden sollte. Mittlerweile spielt der Mittelfeldspieler seit 2012 beim Überraschungs-Dritten – kommt aber nicht wirklich zum Zuge. Die Wegen könnten sich also trennen.

Vor Verletzung war Egloff „nah dran“

Zu Beginn der Saison durfte Lilian Egloff immer wieder mal ein paar Einsatzminuten ergattern, ehe ihn ein Außenbandanriss im Knie außer Gefecht setzte. So verpasste der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler 8 Spiele aufgrund seiner schweren Verletzung.

Nachdem Egloff die Folgen seiner Verletzung auskuriert hatte, wartet der 21-jährige auf sein Comeback in der Bundesliga. Zu Beginn der Spielzeit war Egloff sehr „nah an der Mannschaft“ dran. Trainer Sebastian Hoeneß äußerte sich im Oktober noch wie folgt gegenüber „Sky“: „Er ist definitiv nicht weit weg. Er muss dranbleiben. Er muss genau das machen, was er gerade macht, um in einer guten Verfassung zu sein, wenn er reinkommt.“

Keine Gespräche über Vertragsverlängerung

Mittlerweile dürften sich Egloffs Chancen auf Einsatzzeiten minimiert haben. Der VfB Stuttgart wird sehr wahrscheinlich in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sein, was dazu führen könnte, dass der Mittelfeldspieler der Konkurrenz den Vortritt lassen muss. Hannover 96 hingegen schielt nach Techniker, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert hat.

Vor allem an seiner körperlichen Robustheit hat der Rechtsfuß gearbeitet. Die Hannover 96 Transfergerüchte gehen aktuell so weit, dass man über ein gesteigertes Interesse an Lilian Egloff sprechen kann. Vertragsgespräche zwischen den Stuttgartern und dem Spieler selbst gab es bis dato noch nicht. Eine Vertragsverlängerung ist zwar nicht ausgeschlossen, dürfte aber unwahrscheinlich sein.

Hannover 96 und FC Zürich strecken Fühler nach Egloff aus

Neben Hannover 96 sollen noch weitere nicht namentlich genannte Zweitligisten am Deutsch-Schweizer interessiert. Zudem wird auch dem FC Zürich Interesse am Mittelfeldspieler nachgesagt. Für Lilian Egloff wäre ein Transfer zu einem anderen Verein sein erster Wechsel überhaupt im Profifußball.

Seine Entwicklung beim VfB Stuttgart stagniert ein wenig und so könnte ein Tapetenwechsel durchaus Sinn ergeben. In der laufenden Saison kommt der gebürtige Heilbronner auf fünf Einsätze in der Bundesliga, einen Einsatz im DFB-Pokal und 2 Spiele durfte er in der Regionalliga für den VfB Stuttgart bestreiten. Die Zeichen stehen auf Trennung. Sollte sein Vertrag nicht verlängert werden, wäre er ablösefrei zu haben. Spätestens im Sommer wird man erfahren, wie es für Lilian Egloff weitergehen wird.