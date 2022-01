HSV Transfergerüchte: Interesse an Spielmacher Patrick Greil von Klagenfurt

Donnerstag, 06.01.2022 - 10:20 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hat der Hamburger SV in Österreich Verstärkung für das Mittelfeld erspäh? Es wird berichtet, dass sich der Zweitligist mit einer Verpflichtung von Patrick Greil beschäftigt. Der Spielmacher überzeugte in der ersten Saisonhälfte bei Austria Klagenfurt auf großer Spur. Daher wird Greil nicht nur von HSV Transfergerüchten umgeben. Vier weitere Klubs aus Deutschland mischen wohl mit.

Trotz guter Hinrunde in der 2. Liga, in der der Hamburger SV auf Rang drei überwintert, gibt es bei den Norddeutschen Überlegungen, sich in der aktuellen Transferperiode zu verstärken. Vor allem im Mittelfeld und der Offensivabteilung könnten die Rothosen im Januar personell nachrüsten.

HSV ließ Patrick Greil beobachten - Wechsel im Winter?

Für das Zentrum kristallisiert sich nun ein heißer Kandidat heraus. Objekt der HSV-Begierde soll Patrick Greil von Austria Klagenfurt sein. Das vermeldet die „Hamburger Morgenpost“. Und dieses Hamburger SV Transfergerücht scheint durchaus heiß zu sein. So sollen die Hanseaten den 25-Jährigen, der im Mittelfeldzentrum die Fäden zieht, bereits im Oktober beobachtet haben.

Im Duell der Klagenfurter gegen den FC Admira Wacker (3:3) überzeugte Greil mit starker Leistung und steuerte auch einen Treffer bei. Insgesamt verbuchte der Österreicher im Saisonverlauf in 18 Ligaspielen sieben Scorerpunkte (3 Tore, 4 Vorlagen). Damit hatte Greil großen Anteil, dass Aufsteiger Austria Klagenfurt von einem hervorragenden 4. Platz der österreichischen Bundesliga grüßt.

Vertrag läuft aus: Greil zum Schnäppchenpreis nach Hamburg?

Ein HSV Transfer des offensiven Mittelfeldspielers im Januar ist denkbar. Denn wie die „MoPo“ weiterschreibt, haben die Hamburger bereits erste Gespräche mit dem Beraterstamm von Patrick Greil geführt. Außerdem läuft der Vertrag des Spielmachers Ende Juni aus, sodass er in diesem Transferfenster für eine überschaubare Ablöse zu haben sein dürfte.

Der Marktwert von Greil wird auf 900.000 Euro taxiert. Klagenfurt soll sich im Falle eines Winter-Abgangs seines Leistungsträgers mit einer Ablösezahlung in Höhe von 500.000 Euro zufriedengeben. Zwar könnte der Hamburger SV auch auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer spekulieren. Doch es besteht durchaus die Gefahr, dass der Spielmacher bei zögerlicher Haltung der Hanseaten anderweitig wechselt. Denn Greil steht auch bei anderen Klubs auf dem Zettel.

Auch Bielefeld, Bremen, Nürnberg & Hannover heiß auf Patrick Greil

Aus der Bundesliga wird Arminia Bielefeld als Greil-Interessent genannt. Darüber hinaus gibt es entsprechende Werder Bremen Transfergerüchte und mit dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 buhlen dem Vernehmen noch zwei weitere Zweitligisten um die Dienste des gebürtigen Salzburgers.

Es bahnt sich ein interessanter Transferpoker um Patrick Greil an. Allerdings will Peter Pacult nichts von einem Abgang seines Schützlings wissen. Der Trainer von Austria Klagenfurt rechnet fest damit, dass Greil noch bis zum Saisonende bleibt. „Ich denke, dass er bleiben wird. Das wurde bei Trainingsstart geklärt. Wir werden im Winter keinen Leistungsträger verlieren.“ Wenn sich der einstige Stürmer da mal nicht irrt…