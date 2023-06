Transfergerüchte: Hamburger SV mit Interesse an FCM-Sechser Daniel Elfadli

Mittwoch, 21.06.2023 - 09:26 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der Hamburger SV will angesichts der dünnen Personaldecke im defensiven Mittelfeld im Sommer nachrüsten. In den Überlegungen der Rothosen spielt angeblich Daniel Elfadli vom Zweitliga-Rivalen 1. FC Magdeburg eine große Rolle. So soll sich der HSV bereits nach dem Preis für Elfadli erkundigt haben. Aber auch Osnabrück-Akteur Sven Köhler befindet sich weiterhin auf der Liste.

Beim HSV ist Stammkraft Jonas Meffert im defensiven Mittelfeld so gut wie konkurrenzlos. Denn mit dem 19-jährigen Elija Krahn befindet sich lediglich noch ein weiterer Sechser im Kader des Zweitligisten. Zu wenig, wie offenbar auch die Verantwortlichen in der Hansestadt erkannt haben. Auf der Suche nach einem potenziellen Meffert-Backup könnte der Hamburger SV beim 1. FC Magdeburg fündig geworden sein.

Poker mit Magdeburg läuft: HSV will Ablöse für Daniel Elfadli drücken

Denn wie das „Hamburger Abendblatt“ zu berichten weiß, ist Daniel Elfadli beim HSV im Gespräch. Und die HSV Transfergerüchte um Elfadli scheinen heiß zu sein. Eine erste Kontaktaufnahme mit der Berateragentur des 26-Jährige habe demnach im Rahmen der 2:3-Auswärtspleite der Hamburger Ende April in der MDCC-Arena stattgefunden.

Den Rothosen wurde mitgeteilt, dass für den ballgewandten Sechser mindestens 1 Million Euro Ablöse fällig werden. Diese Forderung des 1. FCM wollen die Hanseaten nicht erfüllen und sind dem Bericht zufolge bemüht, den Preis für Elfadli zu drücken.

HSV-Flirt Elfadli startet beim 1. FC Magdeburg durch

Allerdings sitzt der 1. FC Magdeburg am längeren Hebel. Zum einen hat Daniel Elfadli seinen Vertrag in der Elbestadt erst Anfang des Jahres bis 2025 verlängert. Zum anderen zählt der zweifache Nationalspieler Libyens, der in Leonberg geboren wurde, zu den Entdeckungen in Magdeburg. Elfadli war erst im vergangenen Sommer zum Nulltarif vom Regionalligisten VfR Aalen nach Magdeburg gewechselt und konnte sich in seiner ersten Zweitliga-Saison schnell einen Stammplatz erobern und reifte zu einem wichtigen Leistungsträger.

26 Ligaspiele davon 21 als Starter sowie drei Tore sprechen für sich. Daniel Elfadli besticht mit seiner Ballsicherheit, Laufstärke und ist eine Kämpfernatur. Attribute, die ganz nach dem Geschmack von HSV-Coach Tim Walter sind.

HSV hat Sven Köhler weiter im Visier - 1. FC Heidenheim mischt mit

Zusätzlich befeuert werden die Hamburger SV Transfergerüchte durch Elfadli selbst. Der 1,88 Meter große Mittelfeldabräumer fühle sich zwar wohl in Magdeburg, kann sich aber einen Wechsel zu den Norddeutschen durchaus vorstellen. Doch der HSV setzt bei der Suche nach einem neuen Sechser keinesfalls alles auf die Personalie Daniel Elfadli.

Denn auch Sven Köhler vom Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück ist nach wie vor ein Thema im Volksparkstadion. Bei den Lila-Weißen zählt der 26-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern, ist der Boss im Mittefeld. Allerdings befasst sich auch Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit Köhler.