Transfergerüchte: HSV baggert an georgischen EM-Teilnehmer Gocholeishvili

Dienstag, 09.07.2024 - 13:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Schafft der Hamburger SV im siebten Anlauf den langersehnten Aufstieg in die Bundesliga? Dazu will der Klub aufrüsten und Verstärkungen an Land ziehen, um diese Mission endlich zu packen. Interessantes spielt sich dazu in der Transfermarkt Gerüchteküche ab, denn wie „Georgian Footy“ berichtet, sollen die Rothosen ein Auge auf einen georgischen EM-Teilnehmer geworfen haben.

Glaubt man den HSV Transfergerüchten, so soll es sich um Giorgi Gocholeishvili handeln. Der 23-jährige wäre einer für die Rechtsverteidigerposition und könnte in diesem Sommer ins Volksparkstadion wechseln. Aktuell steht er Schachtar Donezk unter Vertrag, wobei man aus seinem Umfeld hören kann, dass er mit seiner dortigen Rolle nicht ganz zufrieden sein soll.

Gocholeishvili mit Jokerrolle bei Donezk unzufrieden?

Im Winter 2023 wechselte Giorgi Gocholeishvili aus seiner georgischen Heimat von Saburtalo zu Schachtar Donezk. Mittlerweile ist sein alter Klub unter dem Namen Iberia 1999 Tiflis bekannt. Rund 1 Million Euro überwies der ukrainische Traditionsverein nach Tiflis und zugleich stattete man den Rechtsverteidiger mit einem Vertrag bis Ende 2027 aus.

Direkt nach seinem Wechsel in die Ukraine durfte Gocholeishvili zum Saisonauftakt direkt von Beginn an ran. Am dritten Spieltag gelangen dem Rechtsfuß beim 2:1-Sieg gegen FK Oleksandriya zwei Torvorlagen, womit er maßgeblich am Erfolg beteiligt war. Im weiteren Saisonverlauf pendelte er zwischen Ersatzbank und Startelf. Mit seiner Rolle als Joker dürfte Giorgi Gocholeishvili nicht zufrieden sein, sodass er offen für einen Wechsel wäre.

Gocholeishvili ohne Einsatz bei EM dabei

Im Zuge der Fußball-EM 2024 in Deutschland wurde Gocholeishvili vom Verband nominiert. Zwar stand der Verteidiger in allen vier Partien des Überraschungs-Teams im Kader, durfte aber nicht mitwirken. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass er bei Schachtar Donezk nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam.

Wettbewerbsübergreifend kam Giorgi Gocholeishvili in der abgelaufenen Spielzeit auf 24 Einsätze, davon sogar vier Auftritte in der Champions League, in denen ihm drei Torvorlagen gelingen sollten. Interessant aus Sicht des Hamburger SV: Gocholeishvili kann die komplette rechte Seite beackern und wäre somit polyvalent einsatzfähig.

Donezk würde Gocholeishvili wohl abgeben

Der georgische Nationalspieler soll zudem selbst den Wunsch hegen, sich dem Hamburger SV anzuschließen. Klar ist auch, dass die Rothosen eine etwaige Ablöse stemmen müssen, wenn sie den Abwehrspieler in diesem Sommer verpflichten möchten. Der Marktwert von Gocholeishvili beträgt aktuell circa 2,5 Millionen Euro.

Schachtar Donezk dürfte bei einem entsprechenden Angebot den Georgier gehen lassen. Schlägt er also in Kürze an der Elbe auf? Ob der HSV ein erstes Angebot eingereicht oder gar Gespräche geführt hatte, ist indes noch nicht klar.