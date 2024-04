Transfergerüchte: Hamburger SV schielt nach Kölns Marvin Schwäbe

Donnerstag, 18.04.2024 - 15:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kommt es zur Wiedervereinigung zwischen Steffen Baumgart und seinem Ex-Schützling Marvin Schwäbe? Der 1. FC Köln könnte den Keeper im Sommer verlieren, wenn man den Meldungen der „SportBild“ und weiteren Medien Glauben schenken kann. Demnach denkt der Hamburger SV über einen Vorstoß bei Marvin Schwäbe nach.

Der 28-jährige ist einer der Wenigen, die beim 1. FC Köln konstant gute Leistungen erbringt. Kein Wunder also, dass sich die Konkurrenz Gedanken um ihn macht. So tauchen aktuelle HSV Transfergerüchte um seine Person auf, wonach die Rothosen über einen Transfer des ehemaligen U21-Nationalspielers nachdenken.

Schwäbe kann 1. FC Köln per Ausstiegsklausel wohl verlassen

HSV-Trainer Steffen Baumgart kennt Schwäbe noch bestens aus gemeinsamen Kölner Zeiten und es wäre durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich ihre Wege erneut kreuzen könnten. Beim 1. FC Köln besitzt der Torwart allerdings noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Dank einer Ausstiegsklausel soll der Schlussmann jedoch für eine angeblich festgeschriebene Ablösesumme in Höhe zwischen 4 und 5,5 Millionen Euro den Effzeh verlassen können. Beim Hamburger SV geht dieser Transfer jedoch nur auf, wenn man den Aufstieg in die Bundesliga packt. Aktuell stehen die Nordlichter auf Platz 4 und haben drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den Fortuna Düsseldorf momentan belegt.

1. FC Köln kämpft um Klassenerhalt

Die Zukunft von Marvin Schwäbe hängt allerdings auch vom Abschneiden des 1. FC Köln ab. Sollte der Verein den Klassenerhalt nicht packen und in die 2. Liga absteigen, dürfte er den Verein aller Wahrscheinlichkeit im Sommer verlassen. Den Berichten zufolge will der 28-jährige auch in der kommenden Saison erstklassig spielen.

Es droht ein Kraftakt für den 1. FC Köln, denn die Geißböcke stehen haben 5 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Gegen den SV Darmstadt 98 muss am Samstag dringend ein Dreier her, wenn man weiterhin an den Klassenerhalt glauben möchte. Danach geht es direkt weiter gegen den 1. FSV Mainz 05, der sich aktuell ein wenig im Aufwind befindet, auch wenn die Mainzer selbst um die Klasse zittern müssen.

Schwäbe-Transfer für HSV nur bei Aufstieg möglich

Sollte sich zudem Daniel Heuer Fernandes dazu entschließen, den HSV zu verlassen, so braucht der Klub definitiv einen Ersatz. Möglich wären solche Gedankenspiele, denn Fernandes wurde erst kürzlich zur Nummer 2 hinter Keeper Matheo Raab degradiert.

Ein HSV Transfer von Schwäbe würde indes nur dann umsetzbar sein, wenn der Verein endlich den Aufstieg packen würde. Andernfalls wäre dieser finanziell nicht zu stemmen sein. An der Elbe hofft man auf ein gutes Ende und dann wird sich sehr wahrscheinlich auch im Tor des ehemaligen Bundesliga-Dinos etwas verändern.