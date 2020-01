Transfergerüchte: Hamburger SV buhlt um Tobias Strobl & Robert Bozenik

Samstag, 04.01.2020 - 13:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die aktuelle Lage in der Transfermarkt Gerüchteküche geht auch nicht spurlos an den Fans des Hamburger SV vorbei. Erst gestern berichtete Sport-90 vom Transfergerücht um Fabian Johnson, der wohl auf dem Wunschzettel vom HSV-Trainer Dieter Hecking stehen soll.

Heute tauchen weitere Meldungen auf, wonach sich die Liste um zwei weitere Spieler erweitert haben soll. So berichtet „SkySports“ über ein interessantes Transfergerücht, welches erneut den Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach ins Visier nimmt. Genau wie Fabian Johnson spielt auch Tobias Strobl bei den Fohlen und auch seine Situation ist eine ähnliche, wie die des US-Amerikaners!

Nach Johnson nun auch Strobl auf dem HSV-Zettel?

Beide Spieler stehen in der Gunst von Marko Rosen hinten an. So durfte Johnson in dieser Saison lediglich viermal in dieser Saison in der Bundesliga auflaufen. Tobias Strobl kommt sogar nur auf drei Einsätze in dieser Spielzeit. Für beide Akteure dürfte dies zu wenig sein und so dürfte auch ein Transfer der beiden in diesem Winter durchaus realistisch sein.

Anders als Johnson kommt Tobias Strobl eher als Sechser infrage. Allerdings kann er auch die Position im Abwehrzentrum bekleiden, wo er immerhin zwei seiner wettbewerbsübergreifend fünf Partien absolvierte. In der Europa League und im DFB-Pokal durfte der 29-jährige von Beginn an ran und das auch über die volle Spielzeit.

Strobl nach Verletzungspause wieder fit?

Strobl verpasste allerdings verletzungsbedingt 11 Spiele und versucht sich seitdem, wieder der Startelf näher zu kommen. Erst litt der Rechtsfuß unter den Folgen seiner Knieprobleme und dann setzte ihn auch noch eine Meniskusverletzung außer Gefecht. Mittlerweile hat sich der Abwehrspieler von seinen Verletzungen erholt, sodass er einsatzbereit wäre.

Seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach scheint dennoch abgelaufen zu sein und so schielt Dieter Hecking wohl zu den Fohlen, um sich Gedanken über einen möglichen Transfer des gebürtigen Müncheners zu machen. Die Transfer Bundesliga Gerüchte besagen, dass sich Tobias Strobl ebenso auf dem Wunschzettel des Hamburger SV befindet, wie Fabian Johnson.

Wildert Hecking bei Borussia Mönchengladbach?

Bei beiden Spielern versucht sich Dieter Hecking gegenüber den HSV-Verantwortlichen für einen Transfer stark zu machen. Strobl hat bei Borussia Mönchengladbach allerdings noch einen Vertrag bis 2020 und bei einem Marktwert von rund 4,5 Millionen Euro dürfte er dennoch recht günstig zu haben sein.

Ein weiterer Spieler, der die Hamburger SV Transfergerüchte heute bestimmt, spielt aktuell in der Slowakei bei MSK Zilina. Robert Bozenik heißt der junge Mittelstürmer, der laut „Sport.sk“ mit dem HSV in Verbindung gebracht wird. Sein Berater Martin Petrás verhandelt angeblich nach eigenen Aussagen mit den Rothosen.

Robert Bozenik im Anflug auf den Hamburger SV?

So ist auch die Rede von ernsthaften Verhandlungen, die bereits zu einem konkreten Angebot geführt haben sollen. Aber auch andere Klubs, die namentlich nicht von der Beraterseite genannt wurden, sollen ebenfalls ihre Fühler nach Robert Bozenik ausgestreckt haben. Der 20-jährige Angreifer kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 18 Einsätze (4 Tore – 4 Vorlagen).

Bei MSK Zilina hat er noch einen Vertrag bis 2022 und bei einem aktuellen Marktwert von rund einer Million Euro dürfte der slowakische Nationalspieler auch nicht allzu teuer sein. Für das Eigengewächs von MSK Zilina wäre der Hamburger SV zudem die erste Auslandsstation seiner Karriere. Es bleibt abzuwarten, ob aus dem Transfergerücht am Ende eine Transfer News wird.