Transfergerüchte: Holt HSV Noah Katterbach im Winter vom 1. FC Köln zurück?

Dienstag, 21.11.2023 - 14:13 Uhr

Von: Asanka Schneider

Damit es im sechsten Anlauf endlich mit der Rückkehr in die Bundesliga klappt, will der Hamburger SV im Winter seinen Kader für den Aufstiegskampf aufrüsten. In den Transferplänen der Rothosen spielt offenbar auch Ex-Spieler Noah Katterbach vom 1. FC Köln eine Rolle. Der variable Außenverteidiger soll auf der Wunschliste des HSV stehen.

Trotz schwankender Leistung darf der Hamburger SV als aktuell Tabellenzweiter der 2. Liga auf die langersehnte Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus hoffen. Dennoch sieht man beim ehemaligen Bundesliga-Dino Handlungsbedarf am Kader. In der winterlichen Transferperiode, die sich vom 1. bis 31. Januar erstreckt, sollen gemäß aktueller HSV Transfergerüchte mindestens zwei Neuzugänge an Land gezogen werden.

Köln-Verteidiger Noah Katterbach wieder beim HSV im Gespräch

Einer könnte mit Noah Katterbach ein alter Bekannter sein. Der Linksverteidiger vom 1. FC Köln ist nach Informationen der „Bild“ ein Thema beim HSV. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison spielte der 22-Jährige auf Leihbasis für die Hanseaten. Ein fester HSV Transfer scheiterte jedoch, nachdem sich Katterbach Ende April einen Kreuzbandriss zuzog.

Bis zu seiner schweren Verletzung kam der flexible Außenverteidiger, der als linker und rechter Schienenspieler agieren kann, in Hamburg regelmäßig zum Einsatz und bestritt insgesamt elf Pflichtspiele. Nun bahnt sich eine Rückkehr von Katterbach in das Volksparkstadion an.

Ablösefreier HSV Transfer im Winter? 1. FC Köln plant ohne Katterbach

Denn der Linksverteidiger hat seinen Kreuzbandriss auskuriert und feierte für die Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Köln Anfang November sein Comeback. Sollte es bei der weiteren Genesung keine Rückschläge geben, ist ein erneuter Wechsel von Noah Katterbach zum Hamburger SV durchaus möglich.

Denn wie aus der 1. FC Köln Transfernews der Boulevardzeitung zu entnehmen, steht das FC-Eigengewächs in der Domstadt vor dem Aus. Er passe nicht ins Gehaltsgefüge des Bundesligisten, sodass eine Verlängerung seines Ende Juni auslaufenden Vertrags nicht zu erwarten ist. Sollten sich die Kölner bereiterklären, Katterbach sechs Monate vor Vertragsende ablösefrei ziehen zu lassen und die HSV-Verantwortlichen in ihm tatsächlich eine Alternative für die linke Abwehrseite sehen, könnten die Hamburger SV Transfergerüchte richtig heiß werden.

Hamburger SV sucht auch neuen Innenverteidiger

In Hamburg könnte Noah Katterbach den Konkurrenzdruck auf Linksverteidiger Miro Muheim erhöhen. Mit dem 19-jährigen Talent Nicolas Oliveira hat HSV-Trainer Tim Walter nur noch einen etatmäßigen Linksverteidiger im Kader. Eine Rückholaktion von Katterbach wäre daher ein sinnvoller Transfer.

Aber auch im Abwehrzentrum will der Hamburger SV im Winter angeblich personell nachrüsten. Zumal Kapitän Sebastian Schonlau verletzungsanfällig und die Situation des angeblichen Doping-Sünders Mario Vuskovic nach wie vor ungewiss ist. Ein konkreter Name wird in der HSV Transfernews zwar nicht genannt. Es sei aber unumgänglich, dass die Entscheidungsträger um Sportvorstand Jonas Boldt und Direktor Profifußball Claus Costa zusätzliche Verstärkung für die Innenverteidigung verpflichten wollen.