Transfergerücht: Greuther Fürth will Ex-Spieler Ideguchi von Celtic Glasgow

Dienstag, 31.01.2023 - 15:13 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Ist die SpVgg Greuther Fürth bei der Suche nach Verstärkung für das Mittelfeldzentrum auf einen alten Bekannten gestoßen? Auf der Insel wird zumindest berichtet, dass der Zweitligist ein Auge auf Yosuke Ideguchi geworfen hat, der aufgrund mangelnder Einsatzzeit und Perspektive Celtic Glasgow noch in der laufenden Transferperiode verlassen will.

In der Saison 2018/19 spielte Yosuke Ideguchi auf Leihbasis für Greuther Fürth. An die Zeit am Ronhof hat der Japaner allerdings gemischte Erinnerungen, verpasste er doch aufgrund eines Kreuzbandriss‘ nahezu die gesamte Spielzeit. Am Ende bestritt Ideguchi für die Fürther aber immerhin sieben Zweitligaspiele, in denen ihm auch ein Treffer glückte. Kehrt der zentrale Mittelfeldspieler nun zum Kleeblatt zurück?

Schlägt Fürth zu? Ideguchi bei Celtic Glasgow nur Tribünengast

Entsprechende Greuther Fürth Transfergerüchte keimen in Schottland in der „Scottish Sun“auf. Demnach ist die Spielvereinigung an einer Verpflichtung von Ideguchi interessiert, der sich vor einem Jahr Celtic Glasgow angeschlossen hat. Bei den „Bhoys“ spielt der 26-Jährige keinerlei Rolle. Das belegen auch die dünnen Saisonstatistiken, in denen nicht ein einziger Einsatz für die Kelten verbucht ist und der Spielgestalter vornehmlich auf der Tribüne schmorte.

Auch bei Celtic wurde Yosuke Ideguchi von einer Knieverletzung ausgebremst, zudem ist die Konkurrenz beim Tabellenführer der Scottish Premiership schlicht zu groß. Da sich an seinem Reservisten-Dasein vorerst nichts ändern dürfte, drängt Ideguchi der Transfernews zufolge noch auf einen Abschied am Deadline Day.

Yosuke Ideguchi auf Leihbasis zu Greuther Fürth?

Vertraglich ist der nur 1,71 Meter große Rechtsfuß noch bis 2026 an den schottischen Spitzenklub gebunden. Allerdings wird Celtic Ideguchi keine Steine in den Weg legen, da er keine Rolle in den Plänen von Trainer Ange Postecoglou spielt. Spekuliert wird in der Greuther Fürth Transfernews über einen Wechsel auf Leihbasis.

Allerdings sind die Franken nicht der einzige Klub, der sich mit Yosuke Ideguchi befassen soll. Auch in seiner japanischen Heimat ist der Strippenzieher gefragt. Demnach mischt auch Gamba Osaka im Transferpoker mit.

Auch Gamba Osaka an Rückholaktion von Ideguchi interessiert

Genau wie Fürth ist auch Gamba Osaka ein ehemaliger Klub des 15-fachen Nationalspieler. Vor seinem Wechsel zu Celtic, die 750.000 Euro Ablöse zahlten, spielte Ideguchi anderthalb Jahre für die Japaner, bei denen er zudem in der Jugend das Fußballspielen erlernte.

Gamba Osaka wird auch als Favorit gehandelt, dennoch ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass Greuther Fürth im Werben um Yosuke Ideguchi in die Vollen geht. Allerdings ist Eile geboten, da das Transferfenster hierzulande um 18 Uhr schließt. Akuter Handlungsbedarf hat der Tabellenelfte der 2. Liga für die Position jedoch nicht. Allein sieben zentrale Mittelfeldspieler stehen Fürth-Trainer Alexander Zorniger zur Verfügung, wobei Sidney Raebiger, Devin Angleberger oder Nils Seufert bereits über zu wenig Spielzeit klagen.