Transfergerüchte: Mbom von Bremen nach Fürth? Auch KSC & Osnabrück im Rennen

Dienstag, 13.06.2023 - 08:15 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Die Wege vom Manuel Mbom und dem SV Werder Bremen werden sich wohl trennen. Der Mittelfeldspieler liebäugelt aufgrund mangelnder Perspektive intensiv mit einem Abschied von der Weser und könnte in der 2. Liga landen. Hier bekundet besonders die SpVgg Greuther Fürth Interesse, aber auch der Karlsruher SC und VfL Osnabrück sind an Mbom wohl interessiert.

Bei der SpVgg Greuther Fürth steht nach wie vor ein großes Fragezeichen hinter dem Verbleib von Max Christiansen. Der defensive Mittelfeldspieler will den Ronhof verlassen und war zuletzt Gegenstand von 1. FC Köln Transfergerüchten, die sich aber bislang nicht erhärtet haben. Dennoch scheinen die Kleeblätter einen potenziellen Nachfolger für den wechselwilligen Christiansen auserkoren zu haben. Die Spur führt ins Weserstadion.

Als Christiansen-Ersatz? Greuther Fürth flirtet mit Bremens Manuel Mbom

Denn wie die „Bild“ in Greuther Fürth Transfergerüchten wissen lässt, ist Manuel Mbom ein Thema beim Zweitligisten. Mbom ist bei Werder Bremen nur zweite Wahl. Das Bremer Eigengewächs schätzt seine Chancen auf einen Durchbruch bei den Grün-Weißen realistisch gering ein, entsprechend schaut sich der 23-Jährige auf dem Transfermarkt nach Alternativen um.

Das wird auch durch dessen Wechsel der Berateragentur untermauert, den der Mittefeldmann kürzlich vorgenommen hat. Der SV Werder wird Manuel Mbom auch keine Steine in den Weg legen. Zumal der Vertrag des Deutsch-Kameruners an der Weser ohnehin nur noch ein Jahr gültig ist. Somit bietet sich Werder Bremen im Sommer letztmals die Aussicht, auf einen Transfererlös für Mbom. Die Ablöse für Mbom dürfte sich deutlich unter der Millionen-Grenze einpendeln.

Werder Bremen hat keinen Bedarf an Manuel Mbom

Und da Werder Bremen mit dem ablösefreien Sensations-Transfer von Naby Keïta bereits prominente Verstärkung für das Mittelfeldzentrum an Land gezogen hat, haben die Grün-Weißen keinen Bedarf mehr an Manuel Mbom. Der gebürtige Göttinger blickt auf verlorene Saison zurück, in der er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

So wurde Manuel Mbom nach auskuriertem Achillessehnenriss in der Rückrunde von langwierigen Wadenproblemen ausgebremst. So brachte es der Mittelfeldakteur lediglich auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga. Insgesamt kann Mbom die Erfahrung von 23 Bundesliga- und 19 Zweitliga-Einsätzen im SVW-Dress vorweisen.

Vfl Osnabrück und KSC ebenfalls interessiert

Mit Manuel Mbom würde Greuther Fürth aber nicht nur einen etwaigen Christiansen-Nachfolger im Sportpark Ronhof begrüßen, sondern vielmehr flexible Verstärkung. Denn der ehemalige DFB-Juniorennationalspieler kann auch als Rechtsverteidiger bzw. Schienenspieler auf der rechten Seite aushelfen. Allerdings ist die Spielvereinigung nicht der einzige Klub, der sich nach Mbom erkundigt hat.

In der 2. Liga Gerüchteküche werden auch der Karlsruher SC sowie Aufsteiger VfL Osnabrück Interesse nachgesagt. Zwischen den drei Zweitligisten könnte sich ein spannendes Wettrennen um Manuel Mbom anbahnen. Wenngleich es sich bislang um eher lose Transfergerüchte handelt, die aber schnell an Fahrt aufnehmen könnten.