Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte: Florian Hartherz & Casper De Norre im Gespräch?

Mittwoch, 15.07.2020 - 10:01 Uhr

Von: Robert Freiberg

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga stehen Fortuna Düsseldorf größere Veränderungen am Kader bevor. Unter anderem fahnden die Rheinländer intensiv nach neuem Personal für die Linksverteidigerposition. Passend dazu werden in der Transfer Gerüchteküche derzeit zwei Kandidaten mit den Rot-Weißen in Verbindung gebracht. Florian Hartherz von Arminia Bielefeld und Casper De Norre vom KRC Genk.

Fortuna Düsseldorf plant für die nächste Saison die Mission direkter Wiederaufstieg. Doch hierfür muss Trainer Uwe Rösler erstmal eine schlagfertige Truppe aufbauen. Großer Handlungsbedarf hat F95 auf der Position des Linksverteidigers. Schließlich klafft nach dem ablösefreien Weggang von Niko Gießelmann, der bei Union Berlin anheuerte, Diego Contento (SV Sandhausen) und Markus Suttner (Vertrag wurde nicht verlängert) eine große Lücke.

Ablösefreier Hartherz bei Arminia Bielefeld in Warteschleife

Erste Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte lassen aber nicht lange auf sich warten. Denn wie die „Rheinische Post“ und der „Kölner Express“ unisono berichten, soll der Bundesliga-Absteiger ein Auge auf Florian Hartherz geworfen haben. Der 27-Jährige konnte in der kürzlich beendeten Zweitliga-Saison mit Arminia Bielefeld den Aufstieg feiern. Dabei war der gebürtige Offenbacher im Team von Trainer Uwe Neuhaus auf der linken Abwehrseite ein unantastbarer Stammspieler.

Allerdings hängt der verdiente Hartherz, der seit 2016 für die DSC aktiv ist, derzeit noch in der Warteschleife. Sein Ende Juni ausgelaufener Vertrag wurde bislang nicht verlängert. Das wiederum lässt Fortuna Düsseldorf hellhörig werden, da der Verteidiger ablösefrei zu haben wäre. Sollte sich die Hängepartie zwischen Arminia und Hartherz fortsetzen, könnte sich der zweitligaerfahrene Linksfuß durchaus für einen Wechsel zum Traditionsklub vom Rhein entscheiden.

Außer Frage steht jedoch, dass für Florian Hartherz ein Verbleib bei Arminia Bielefeld und somit die Aussicht auf die Bundesliga die sportlich weitaus attraktivere Lösung ist.

F95 flirtet mit Casper De Norre

Neben Hartherz geistert aber noch ein zweiter Name durch die Transfermarkt Gerüchteküche der Düsseldorfer. Demnach hat auch Casper De Norre das Interesse der Rot-Weißen geweckt, der ebenfalls die vakante Position des Linksverteidigers bekleiden kann. Die Spekulationen stammen vom belgischen Portal „Voetbal24“.

Aktuell steht De Norre beim KRC Genk unter Vertrag. Der vierfache Meister Belgiens hatte den 23-Jährigen im Winter 2019 für 4 Millionen Euro vom Ligarivalen VV St. Truiden verpflichtet und mit einem langfristigen Arbeitspapier bis 2023 ausgestattet. De Norre konnte sich in Genk bislang aber noch nicht vollauf durchsetzen und brachte es letzte Saison nur auf zehn Startelfeinsätze in der Liga. Ob Fortuna Düsseldorf direkt einen festen Transfer anstrebt, ist jedoch zu bezweifeln. Mehr als eine Leihe von Casper De Norre - idealerweise mit Kaufoption - erscheint nicht realistisch.