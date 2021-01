Transfergerüchte: Düsseldorf hat Tanase auf dem Zettel – Wolf zu Werder Bremen?

Mittwoch, 27.01.2021 - 13:09 Uhr

Von: Asanka Schneider

In der Transfermarkt Gerüchteküche herrscht emsiges Treiben! So steht aktuell Fortuna Düsseldorf im Fokus der nationalen und internationalen Medien. Berichten zufolge soll der Zweitligist seine Fühler nach einem rumänischen Nationalspieler ausgestreckt haben. Demnach buhlt der Klub wohl um die Dienste von Florin Tanase!

Auf der anderen Seite könnte zudem ein Spieler die Rheinländer noch in diesem Winter verlassen. Dabei handelt es sich um Raphael Wolf, der hinter Keeper Florian Kastenmeier die Nummer 2 bei den Fortunen ist.

Kehrt Raphael Wolf zu Werder Bremen zurück?

An Kastenmeier ist für Wolf kein Vorbeikommen. Interesse soll laut „Sport Bild“ vom SV Weder Bremen vorherrschen, der aktuell einen Ersatztorhüter sucht, der sich hinter Jiri Pavlenka einreiht. Der 32-jährige Wolf wechselte im Sommer 2017 ablösefrei zu Fortuna Düsseldorf und könnte nun den umgekehrten Weg einschlagen.

Der SV Werder Bremen befindet sich auf Torwartsuche, da man Stefanos Kapino an den SV Sandhause in die 2. Liga verliehen hat. Raphael Wolf könnte also erneut an der Weser aufschlagen, wo er bereits von 2012 bis 2017 insgesamt 50 Pflichtspiele für die Werderaner absolvierte. Im Sommer läuft zudem der Vertrag des 32-jährigen aus, womit er spätestens dann auch ablösefrei zu haben wäre.

Florin Tanase im Sommer ablösefrei zu haben

Fortuna Düsseldorf hingegen scheint sich zudem auch intensiv mit potenziellen Neuzugängen zu beschäftigen, wie „Telekom Sport“ zu berichten weiß. So soll der Klub an Florin Tanase interessiert sein. Der 26-jährige rumänische Nationalspieler steht aktuell beim SC Fotball Club VCSB SA kurz FCSB unter Vertrag und wäre wohl jemand für den Sommer.

Interessant an diesem Fortuna Düsseldorf Transfergerücht ist, dass Tanase im Sommer ablösefrei zu haben ist! Sein Berater Giovanni Becali ist zugleich der Cousin des Eigners vom FCSB, der das Interesse der Düsseldorfer in einer Live-Schalte direkt bestätigte.

Winterwechsel wohl ausgeschlossen

Ein Winterwechsel ist noch nicht ganz vom Tisch, allerdings scheint Tanase eher einer zu sein, der im Sommer zu den Fortunen wechseln könnte. Der 26-jährige Rumäne wäre jemand für das offensive Mittelfeld! Mit seiner Kreativität soll er das Spiel der Fortunen neue Impulse geben

Tanase spielt bereits seit dem Sommer 2016 für FCSB! Den Klub kennt man vor der Privatisierung noch unter dem Namen Steaua Bukarest. Rund 1,5 Millionen Euro überwies man an den FC Viitorul – damaliger Marktwert rund 1,7 Millionen Euro. Heute liegt der Marktwert des Mittelfeldspielers bei rund 3 Millionen Euro.

Fortuna Düsseldorf streckt Fühler aus

Florin Tanase wäre zudem auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar als auch als Linksaußen. Mit seinen Fähigkeiten würde der Rechtsfuß hervorragend ins Anforderungsprofil von Fortuna Düsseldorf passen. Seine Werte sprechen zudem für sich, denn er gilt nicht nur als Ballverteiler, sondern auch als Vollstrecker.

In der aktuellen Saison war der Rumäne an 16 Treffern direkt beteiligt. Insgesamt knipste Tanase in 15 Partien satte 13 Mal und steuerte zudem noch drei weitere Treffer bei. In der Qualifikation zur Europa League war der Kapitän des Teams ebenfalls mit einem Treffer dabei. Sollten sich die Transfergerüchte um seine Person bewahrheiten, so darf man sich am Rhein über einen hochinteressanten Spieler freuen.