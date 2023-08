Transfergerüchte: Stürmer Igor Zlatanovic beim FC St. Pauli gehandelt

Mittwoch, 30.08.2023 - 09:54 Uhr

Von: Asanka Schneider

Hat der FC St. Pauli einen neuen Stürmer an der Angel? Die Kiezkicker aus der 2. Liga befassen sich angeblich mit Igor Zlatanovic, der aktuell noch beim israelischen Erstligisten Maccabi Netanya unter Vertrag steht. Der FCSP könnte Zlatanovic als Reaktion auf die anhaltende Torflaute verpflichten. Doch günstig wäre der Stürmer nicht.

Beim FC St. Pauli drückt der Schuh in der Offensive. Drei torlose Unentschieden in Folge sowie insgesamt erst zwei Treffer nach vier Spieltagen dienen hierfür als Beleg. Daher ist es durchaus denkbar, dass die FCSP-Verantwortlichen um Sportchef Andreas Bornemann noch kurzerhand auf dem Transfermarkt zuschlagen und ein weiterer Angreifer am Millerntor aufschlägt.

Mio.-Ablöse ausgerufen: FC St. Pauli wohl an Igor Zlatanovic dran

Und mit Igor Zlatanovic schwirrt aktuell auch ein geeigneter Kandidat durch die FC St. Pauli Gerüchteküche. Zumindest berichtet das „Hamburger Abendblatt“, dass der Kiezklub Interesse am Mittelstürmer bekundet. Zlatanovic geht seit 2021 für Maccabi Netanya auf Torejagd und markierte in dieser Zeit 27 Tore in 79 Pflichtspielen. Zudem legte der Serbe acht weitere Treffer direkt auf. Vor allem in der abgelaufenen Saison lief es angesichts von 15 Buden in 34 Ligaspielen ordentlich für den Knipser.

Die FC St. Pauli Transfergerüchte um Zlatanovic werden durch die Haltung der Israelis zum Rechtsfuß befeuert. Denn Netanya soll grundsätzlich Verkaufsbereitschaft signalisieren und hat dem 25-Jährigen auch schon ein Preisschild umgehängt. Den Israelis schwebt eine Ablöse von 1 Million Euro für Igor Zlatanovic vor, dessen Marktwert auf 1,2 Millionen Euro geschätzt wird und der noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2025 hat.

„Am konkretesten“ - Zlatanovic befeuert FC St. Pauli Transfergerüchte

Das Objekt der Begierde hatte erst Anfang der Woche mit einem Statement auf dem serbischen Portal „Sportklub“ die Spekulationen um das kolportierte Interesse der St. Paulianer an seiner Person öffentlich kundgetan. „Es gibt mehrere Angebote für mich, aber St. Paulis ist am konkretesten“, wird Zlatanovic zitiert.

Wie heiß der Flirt und die Transfergerüche zwischen dem FC St. Pauli und Igor Zlatanovic sind, lässt sich nicht seriös beantworten. Allerdings soll es der FC St. Pauli Transfernews zufolge zwischen allen beteiligten Parteien tatsächlich Kontakt gegeben haben. Allerdings erscheint es mehr als fraglich, ob der Kiezklub eine Millionen-Ablöse hinblättern kann.

FCSP: Igor Zlatanovic als Sturm-Alternative für Albers?

Bis Freitag, 18 Uhr, wenn das Transferfenster in Deutschland schließt, bleibt noch Zeit, den FC St. Pauli Transfer von Igor Zlatanovic einzutüten. Dieser ist allein schon aufgrund seiner Statur ein anderer Stürmertyp als der 13 Zentimeter größere Andreas Albers. Der dänische Neuzugang von Jahn Regensburg agierte bislang unglücklich im Millerntor-Stadion und könnte mit Zlatanovic nun neue Konkurrenz erhalten.

Vor seiner Zeit in Israel kickte Igor Zlatanovic zwei Jahre in Spaniens Segunda Division. Dort konnte er allerdings weder für CD Numancia noch bei CD Castellón seinen Torriecher unter Beweis stellen. In 40 Ligaspielen verbuchte der Angreifer lediglich vier Treffer.