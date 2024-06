Transfergerüchte: FC St. Pauli bei Theo Bair in der Pole Position?

Mittwoch, 05.06.2024 - 13:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Verantwortlichen des FC St. Pauli stecken nach dem Aufstieg in die Bundesliga mitten in der Kaderplanung. Während der Abschied von Marcel Hartel am Millerntor-Stadion schmerzt, macht man sich auf die Suche nach Verstärkungen. Dabei soll sich der Blick in Richtung Schottland richten, wie das Portal „HITC“ berichtet.

Glaubt man den FC St. Pauli Transfergerüchten, so habe man anscheinend Interesse an einer Verpflichtung von Theo Bair, der aktuell beim Motherwell FC unter Vertrag steht. Der Mittelstürmer hat sich mit tollen Leistungen in die Notizbücher der Kiez-Klubs gespielt, soll aber auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel stehen.

Theo Bair schafft den Durchbruch

Doch wer ist Theo Bair eigentlich? Der mittlerweile 24-jährige stammt aus Kanada, wo er auch Nationalspieler seines Heimatlandes ist. Insgesamt absolvierte er bisher 2 Partien für die Ahornblätter, in denen ihm ein Treffer gelingen sollte. Im Winter 2022 verließ er die MLS und damit auch die Vancouver Whitecaps, um bei St. Johnstone anzuheuern. Gut anderthalb Jahre später zog es ihn ablösefrei zu seinem heutigen Klub Motherwell FC.

War die erste Saison im Trikot seines neuen Arbeitgebers mit einem Treffer in wettbewerbsübergreifend 31 Partien eher ernüchternd, folgte in der abgelaufenen Spielzeit sein Durchbruch. Mit 13 Treffern in der Liga und 4 Torvorlagen konnte Bair sein Können als Angreifer unter Beweis stellen. 41 Partien bestritt The Bair dabei zusammengefasst in allen Wettbewerben (15 Tore / 6 Vorlagen).

FC St. Pauli mit guten Chancen bei Bair

Exakt diese Ausbeute an Torbeteiligungen hievte ihn allem Anschein nach auf dem Zettel des FC St. Pauli. Die Hamburger suchen nach einem treffsicheren Stürmer, der zudem nicht nur im Sturmzentrum aufgeboten werden kann, sondern eine gewisse Polyvalenz mitbringt. Und genau diese Anforderungen erfüllt Theo Bair, denn er kann auch auf beiden Flügeln eingesetzt werden.

Dem Vernehmen nach soll der kanadische Nationalspieler großes Interesse an seiner Person beim FSCP ausgelöst haben. Viel mehr ist die Rede davon, dass sich der Bundesliga-Aufsteiger im Werben um Bair sogar in der Pole Position befinden soll. Da sein Arbeitspapier noch bis zum Sommer 2025 Gültigkeit besitzt, müsste Pauli eine entsprechende Ablöse auf den Tisch legen. Bei einem Marktwert von rund 1 Million Euro dürfte diese jedoch recht überschaubar ausfallen.

Englische Klubs strecken Fühler aus

Allerdings soll es noch weitere Klubs geben, die ihre Fühler nach Theo Bair ausstrecken. So tauchen beispielsweise auch Sunderland und Blackburn Rovers Transfergerüchte auf. Die englischen Klubs werden indes durch das Interesse von Bristol City komplettiert.

Der FC St. Pauli könnte mit der Teilnahme an der Bundesliga locken – de englischen Klubs hingegen mit einem vermutlich wesentlich höheren Gehalt. Die Frage ist, für welche Option wird sich der Rechtsfuß am Ende entscheiden. Der FC St. Pauli hat derweil die Nase angeblich vorn.