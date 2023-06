Transfergerüchte: Angelt sich FC Schalke ablösefreien SGE-Verteidiger Almamy Touré

Dienstag, 27.06.2023 - 08:33 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Absteiger FC Schalke 04 gibt auf dem Transfermarkt Vollgas. Vier externe Neuzugänge wurden bereits festgezurrt, doch die dringend benötige Verstärkung für die Abwehr war noch nicht dabei. Das könnte sich mit Almamy Touré ändern. Der Abwehrspieler wird Eintracht Frankfurt ablösefrei verlassen. Heuert Touré auf Schalke an?

Der FC Schalke hat sich für die Mission „direkter Wiederaufstieg“ bereits mit vier Spielern verstärkt. Torwart Marius Müller (FC Luzern), die beiden Mittelfeldspieler Ron Schallenberg (SC Paderborn) und Paul Seguin (Union Berlin) sowie Stürmer Bryan Lasme (Arminia Bielefeld) schließen sich den Knappen an. Eine große Kader-Baustelle bleibt allerdings - die Abwehr.

Eintracht-Verteidiger Almamy Touré auf Klubsuche – Schlägt FC Schalke zu?

Für den Defensivbereich werden dringend noch Innenverteidiger gesucht. Möglichst zwei. Einer davon könnte Almamy Touré werden. Zumindest vermeldet die „WAZ“ entsprechende FC Schalke Transfergerüchte, wonach Touré beim Revierklub ein Thema ist. Der 27-Jährige steht vor einer ungewissen Zukunft.

Denn mit seinem Noch-Arbeitgeber Eintracht Frankfurt konnte sich der Abwehrspieler nicht auf eine Verlängerung seines Ende Juni auslaufenden Vertrages einigen. Somit werden sich nach die Wege nach viereinhalb Jahren trennen. Schlägt der Schalke 04 zu?

Almamy Touré als gute Defensivverstärkung für Schalke 04

Für die Königsblauen wäre Almamy Touré zweifelsohne die dringend benötigte Defensivverstärkung. Der Nationalspieler Malis ist zweikampfstark, robust und schnell, kann außerdem neben seiner Stammposition in der Innenverteidigung auch auf der rechten Abwehrseite auflaufen. Allerdings wurde der 1,83 Meter große Rechtsfuß immer wieder und über einen längeren Zeitraum von Verletzungen gestoppt.

Für die Adlerträger hat Touré seit seiner Ankunft von der AS Monaco im Januar 2019 wettbewerbsübergreifend daher auch lediglich 81 Pflichtspiele (3 Tore, 6 Vorlagen) bestritten. Letzte Saison wurde der Abwehrspieler - auch aufgrund einer langwierigen Sehnenverletzung - lediglich siebenmal in der Bundesliga eingesetzt.

2. Liga für Touré vorstellbar? Schalke hat weitere Kandidaten im Visier

Allerdings ist es fraglich, wie die Knappen Almamy Touré einen FC Schalke Transfer schmackhaft machen wollen. Die 2. Bundesliga ist für den gestandenen Verteidiger wenig attraktiv, ihm schwebt ein Engagement bei einem Erstligisten vor. Ein weiter Knackpunkt könnte das Gehalt werden. Anfang des Jahres kursierten Eintracht Frankfurt Transfergerüchte, wonach die Vertragsverhandlungen mit den Hessen aufgrund der Gehaltsvorstellungen scheiterten.

Doch da für Almamy Touré weder auf dem Bundesliga Transfermarkt noch dem internationalen Transfermarkt Anfragen vorliegen, könnte er, um der drohenden Arbeitslosigkeit zu entgehen, sich für den Schritt in die Veltins-Arena und 2. Liga bereiterklären. Man darf gespannt sein, wie sich die Schalke Transfernews um Touré entwickeln. Sollte sich die Königsblauen einen Korb einfangen, stehen in der S04 Gerüchteküche noch Alternativen für die Innenverteidigung parat. So werden Maxim Leitsch vom 1. FSV Mainz 05 und Rick van Drongelen von Union Berlin schon seit längerer Zeit beim Ruhrpottklub gehandelt.