Transfergerüchte: FC Schalke klopft bei Mustafi an - Kabak zum FC Liverpool?

Montag, 01.02.2021 - 12:17 Uhr

Von: Robert Freiberg

Sorgt der FC Schalke 04 am letzten Tag der Wechselperiode für ein Paukenschlag? Die Knappen basteln angeblich an einer Last-Minute-Verpflichtung von Shkodran Mustafi. Der beim FC Arsenal auf das Abstellgleis geratene Innenverteidiger könnte als Ersatz von Ozan Kabak fungieren, der seinerseits beim FC Liverpool landen könnte. Zudem gibt es FC Schalke Transfergerüchte um Problemfall Nabil Bentaleb.

Der FC Liverpool versucht aktuell sein Glück bei Ozan Kabak. LFC-Coach Jürgen Klopp will den Türken in Diensten des FC Schalke an die Anfield Road locken, um damit die akuten Personalsorgen in den Defensivreihen zu bändigen. Laut „Sky“ basteln die Reds „vehement“ an einer Verpflichtung des 20-Jährigen, der in Gelsenkirchen noch bis 2024 unter Vertrag steht. Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption.

Mustafi als möglicher Kabak-Ersatz zum FC Schalke?

Schalke würde einem kurzfristigen Abgang von Ozan Kabak, der in der Bundesliga Gerüchteküche schon mehrfach mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde, nur dann zustimmen, wenn man selbst noch kurzfristig einen neuen Innenverteidiger an Bord holen kann. Eine heiße Spur der Königsblauen führt nach England.

Denn wie ebenfalls „Sky“ erfahren hat, klopft der FC Schalke bei Shkodran Mustafi an! Der 28-Jährige spielt beim FC Arsenal mittlerweile keinerlei Rolle mehr und die Gunners signalisieren Bereitschaft, den Weltmeister von 2014 kurzfristig Richtung FC Schalke zu transferieren.

Schalke 04: Kommt Mustafi zum Schnäppchenpreis?

Zumal der Vertrag des Innenverteidigers in Arsenal ohnehin zum Saisonende ausläuft und die Londoner somit noch eine geringe Ablöse für die aussortierte Defensivkraft bekommen würden. Angeblich könnte Mustafi die Gunners für überschaubare 2 Millionen Euro verlassen. Der ehemalige Nationalspieler selbst will den Premier League-Klub möglichst noch am Deadline Day verlassen und könnte nach Stationen in der Serie A (Sampdoria Genua), La Liga (FC Valencia) und der Premier League erstmals in der Bundesliga auflaufen.

Allerdings ist in diesem FC Schalke Transfergerücht nicht übermittelt, ob sich Shkodran Mustafi ein kurzfristiges Engagement beim Kellerkind aus dem Ruhrpott vorstellen kann und der damit verbundene Abstiegskampf für ihn eine ernsthafte Option darstellt. Ein etwaiger FC Schalke Transfer von Mustafi wird auf jeden Fall ein Kampf gegen die Zeit. Um 18 Uhr schließt am heutigen Montag in Deutschland das Transferfenster.

Nabil Bentaleb vor Abschied: Serie A lockt S04-Problemkind

Zudem bahnt sich auf Schalke noch kurzerhand eine Lösung in der Personalie Nabil Bentaleb an. So könnte Italien für den seit November suspendierte Mittelfeldspieler ein Ausweg aus seiner unglücklichen Situation darstellen. Laut „Bild“ sollen gleich drei Klubs aus der Serie A Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen bekunden.

Namentlich genannt werden der FC Turin, FC Genua und Parma Calcio. Beim FC Schalke hat Bentaleb derweil keine Perspektive mehr, nachdem auch Neu-Trainer Christian Gross zu verstehen gab, nicht mehr mit ihm zu planen. Der Kontrakt von Nabil Bentaleb läuft zwar ohnehin Ende Juni aus. Aber die Knappe würden den Großverdiener und zweiteuersten Transfer der Vereinsgeschichte liebend gern schon vorher von der Gehaltsliste streichen.