Transfergerüchte: Wechselt FCA-Bankdrücker Patric Pfeiffer zum FC Schalke?

Dienstag, 28.11.2023 - 15:30 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der FC Schalke 04 ist die Schießbude der 2. Liga! Verhilft Patric Pfeiffer der wackligen Knappen-Abwehr zu mehr Stabilität? Durchaus denkbar, denn der Innenverteidiger ist beim FC Augsburg mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden. Schalke soll mit einer Verpflichtung des Verteidigers im Winter liebäugeln. Pfeiffer ist offenbar nicht abgeneigt.

Satte 33 Gegentore kassierte der FC Schalke in 14 Partien! Zusammen mit Schlusslicht VfL Osnabrück hat der Bundesliga-Absteiger die meisten Treffer schlucken müssen! Ein klares Indiz, dass der Defensivverbund in einer bislang katastrophal verlaufenden Zweitliga-Saison viel zu wacklig und instabil ist und die Knappen gar auf Rang 16 liegend gegen den Abstieg spielen.

Spieler nicht abgeneigt: Patric Pfeiffer im zweiten Anlauf zum FC Schalke?

Folgerichtig will sich der FC Schalke im Winter trotz klammer Kasse unbedingt mit einem neuen Abwehrspieler verstärken. Und die Blicke des Revierklubs wandern offenbar Richtung Patric Pfeiffer vom FC Augsburg. Zumindest bringt „Sky“ den 24-Jährigen in aktuellen FC Schalke Transfergerüchten mit den Königsblauen in Verbindung.

Schon im Sommer bemühte sich Schalke um eine Verpflichtung von Pfeiffer, den es aber nach geglücktem Aufstieg mit Darmstadt 98 ablösefrei zum FC Augsburg zog. Dort läuft es für den Abwehrhünen jedoch alles andere als rund, was einen Schalke Transfer im Januar zumindest nicht unwahrscheinlicher macht. Zumal sich der gebürtige Hamburger mit ghanaischen Wurzeln ein Engagement in der Veltins-Arena sehr gut vorstellen könne.

Pfeiffer in Augsburg unter Neu-Trainer Thorup außen vor

In Augsburg schmort Pfeiffer seit dem 7. Oktober durchgehend auf der Bank oder gar Tribüne. Seinen zwischenzeitlichen Stammplatz hat der 1,96 Meter-Mann schnell wieder verloren. Verpasste Pfeiffer die erste drei Bundesligapartien noch rotgesperrt, stand er vier Spiele in Folge in der Startelf (1 Vorlage).

Die Pfeiffer-Degradierung ist eng mit Neu-Coach Jesse Thorup verbunden, der nach der Trainerentlassung von Enrico Maaßen das Zepter übernahm und im Abwehrzentrum auf das Duo Felix Uduokhai und Jeffrey Gouweleeuw setzt. Unter dem dänischen Übungsleiter sind die Dienste von Luca Pfeiffer überhaupt nicht mehr gefragt. Erschwerend kommt hinzu, dass es mit dem FCA unter Thorup deutlich bergauf ging.

Patric Pfeiffer: Schalke Transfer nur auf Leihbasis vorstellbar

Angesichts der mangelnden Einsatzzeiten will der Sommerneuzugang gemäß der Transfergerüchte den FC Augsburg schon wieder nach wenigen Monaten verlassen. Der FC Schalke 04 würde Luca Pfeiffer mit Kusshand nehmen. Und der FCA seinen unzufriedenen Innenverteidiger, der einen Vertrag bis 2027 besitzt, auf Leihbasis abgeben. Ein Festverpflichtung könnte sich Schalke ohnehin nicht leisten.

Konkrete Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen haben noch nicht stattgefunden, doch für beide Seiten wäre eine Pfeiffer-Leihe ein sinnvoller Deal. Luca Pfeiffer, der die 2. Liga noch bestens aus seiner erfolgreichen Zeit bei Darmstadt kennt (80 Spiele, 6 Tore) wäre ein großes Upgrade für die desolate Schalker-Abwehr. Allerdings ist es durchaus vorstellbar, dass Pfeiffer im Winter noch ganz andere Angebote aus der 2. Liga oder auch Bundesliga erhält.