Transfergerüchte: FC Bayern, Borussia Dortmund & RB Leipzig heiß auf Rutter

Montag, 07.09.2020 - 16:01 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bahnt sich da das nächste Wettbieten um einen Youngster an? Dabei soll es sich laut Informationen der Fußball-Fachzeitung „L´Équipe“ um ein französisches Talent handeln, welches ins Visier dreier Bundesligisten geraten sein soll.

Georginio Rutter heißt der junge Mann, der auf jeden Fall die Zukunft prägen könnte. Bei welchem Verein ist derweil noch nicht ganz klar, denn es ranken sich einige interessante Transfergerüchte um das junge Talent, welches noch bei Stades Rennes in der französischen Ligue 1 unter Vertrag steht.

Georginio Rutter das nächste Mega-Talent?

Georginio Rutter spielt seit 2017 für Stades Rennes und durchlief die U19 sowie die Zweitvertretung des französischen Traditionsvereins. Seit diesem Sommer steht er endlich im Kader der Profimannschaft. Zu einem Einsatz in der ersten Mannschaft hat es bisher jedoch nicht gereicht.

Das hält aber scheinbar die Interessenten nicht ab, sich nach dem 18-jährigen zu erkundigen, der sich in der Sturmzentrale zuhause fühlt. Der beidfüßig gleichermaßen stark spielende Angreifer wäre einer für die Zukunft, was wohl auch dem FC Bayern München nicht entgangen sein dürfte.

FC Bayern München denkt an Rutter

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München und aktueller Sieger der Champions League streckt laut Bericht von „L´Équipe“ die Fühler nach dem Youngster aus. In den letzten Monaten haben die Verantwortlichen an der Säbener Straße einige Talente für die Jugendakademie gewinnen können, die teils in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kamen.

Folgt Georginio etwa den Lockrufen des deutschen Meisters? Dort könnte er durch seine Landsmänner Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Michael Cuisance und durch Kingsley Coman schnell integriert werden.

Borussia Dortmund ebenfalls interessiert

Aber nicht nur der FC Bayern München soll heiß auf den französischen U19-Nationalspieler sein, sondern auch der Dauerrivale Borussia Dortmund wird ebenfalls als möglicher Abnehmer genannt. Beim BVB weiß man bekanntlich, wie man aus Talenten Diamanten formt. Zu genüge hat man dies unter Beweis gestellt.

Der Mittelstürmer konnte zwar noch nicht bei den Profis zeigen, was er draufhat, dafür aber in der UEFA Youth League, wo er bereits vier Partien für Stades Rennes absolvierte und dabei einen Treffer erzielen konnte.

RB Leipzig, Milan, Arsenal & Newcastle mit von der Partie

Und auch RB Leipzig scheint den Angreifer auf dem Zettel zu haben. Die Sachsen wollen weiter in der Spitze der Bundesliga angreifen und benötigen Spieler, mit denen das auch in Zukunft möglich wäre. Georginio Rutter scheint ein solcher Spieler zu sein, wenn man den RB Leipzig Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Konkurrenz im Werben um das Sturmtalent gibt es wohl mit dem FC Arsenal und Newcastle United aus der englischen Premier League. Aus der italienischen Serie A hört man indes Transfergerüchte, die den jungen Mann mit dem AC Mailand in Verbindung bringen. Rutter hat nur noch ein Jahr Vertrag bei Stades Rennes, sodass in diesem Sommer bereits die Weichen für seine Zukunft gestellt werden könnten.