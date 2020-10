Transfergerüchte: FC Bayern holt wohl Choupo-Moting & ist an Bouna Sarr dran

Sonntag, 04.10.2020 - 13:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Trainer Hansi Flick wünscht sich noch den einen oder anderen Neuzugang. Die Zeit drängt, denn bis morgen um 18 Uhr ist das Transferfenster nur noch geöffnet. Danach geht nichts mehr und das weiß man auch an der Säbener Straße. Grund genug für den deutschen Rekordmeister nun Vollgas zu geben.

Nicht nur auf der Zugangsseite kommt Bewegung in die Sache, sondern auch auf der Abgangsseite. So verlässt Sven Ulreich die Münchener in Richtung HSV, der damit seine Baustelle im Tor geschlossen haben dürfte.

PSV Eindhoven, Hertha BSC & Arm. Bielefeld an Fein dran

Gehen könnte auch Adrian Fein, der Angebote aus der Bundesliga und aus der niederländischen Eredivisie haben soll. So wird der Mittelfeldspieler laut „Sky“ mit Hertha BSC und Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht. Gut möglich also, dass am Rande der Partie FC Bayern München - Hertha BSC erste Gespräche zwischen den Verantwortlichen stattfinden.

PSV Eindhoven wird ebenfalls in dem FC Bayern München Transfergerücht als mögliches Ziel genannt. Angedacht sei wohl ein Leihgeschäft, damit der 21-jährige Spielpraxis sammeln kann. In München wird er nicht großartig zu Zuge kommen, da die Konkurrenz enorm ist.

Eric Choupo-Moting mit dem FC Bayern einig?

Fix ist angeblich hingegen die Verpflichtung von Eric Choupo-Moting, der erst Ende August mit Paris St. Germain im Finale der Champions League dem deutschen Rekordmeister unterlag. Nun soll er angeblich an der Säbener Straße aufschlagen und dort als Backup für Robert Lewandowski agieren.

Eine ähnliche Rolle übernahm der 31-jährige Hamburger bereits unter PSG-Trainer Thomas Tuchel. Mit dieser Rolle dürfte der kamerunische Nationalspieler sicherlich einverstanden sein. Aktuell ist der Mittelstürmer vereinslos, nachdem er sich mit Paris St. Germain nicht über eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Somit würde er ablösefrei an die Isar wechseln.

Marc Roca ebenfalls vor Wechsel nach München

Voraussichtlich wechselt auch Marc Roca nach München. Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler stand schon vor rund einem Jahr beim FC Bayern auf dem Zettel. Nun kommt Bewegung in diese Causa. Wie „Sport1“ und andere Medien berichten, soll die Ablösesumme, die sein Klub Espanyol Barcelona für ihn abruft, bei rund 9 Millionen Euro liegen.

Die offizielle Bestätigung lässt allerdings noch auf sich warten. Jedoch dürfte dies nur noch eine Frage von Stunden sein, wenn man den Meldungen aus der Transfer Gerüchteküche Glauben schenken kann!

Bouna Sarr im Anflug auf die Allianz Arena?

Ein weiterer Spieler, den „Sky“ ins Spiel bringt und demnächst im Dress des FC Bayern München auflaufen soll, wäre wohl Bouna Sarr. Der 28-jährige steht aktuell noch bis 2022 bei Olympique Marseille unter Vertrag. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben, wie diverse Medien einstimmig berichten.

Der Rechtsverteidiger kann zudem im rechten Mittelfeld und auf Rechtsaußen agieren. Fraglich ist jedoch, wann Sarr wieder einsatzbereit ist, da er momentan an den Folgen einer Sehnenentzündung laboriert und auf unbestimmte Zeit ausfällt.