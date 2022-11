Transfergerüchte: FC Augsburg an Onur Bulut interessiert

Dienstag, 08.11.2022 - 10:18 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der FC Augsburg sondiert den Transfermarkt offenbar nach einem neuen Rechtsverteidiger. Eine Spur der Fuggerstädter in der Bundesliga Gerüchteküche führt in die Türkei. Laut hiesigen Medien bekunden die Augsburger Interesse an Rechtsverteidiger Onur Bulut. Der Ex-Bundesligaspieler weiß aktuell bei Kayserispor zu gefallen. Im Sommer kann der FCA-Flirt ablösefrei wechseln.

Nach einem kleinen sportlichen Höhenflug mit drei Siegen in Folge ist der FC Augsburg in den letzten Wochen der Bundesliga wieder unsanft auf dem Boden gelandet. Seit fünf Spielen sieglos, in denen man auch nur zwei Punkte sammelte, dafür aber elf Gegentore kassierte. Angesichts der sportlichen Durststrecke überrascht es nicht, dass neue FC Augsburg Transgerüchte hochkochen. Verstärkungen sollen her.

Türken berichten: FC Augsburg schielt auf Rechtsverteidiger Onur Bulut

Eine Baustelle, die FCA-Trainer Enrico Maaßen scheinbar mit der Verpflichtung eines externen Spielers schließen will, ist die Besetzung der rechten Abwehrseite. Robert Gumny war bislang die bevorzugte Wahl, nun könnte der 24-Jährige bald neue Konkurrenz bekommen. Zumindest wenn man Berichten in der türkischen Süper Lig Gerüchteküche Glauben schenken mag.

Dort heißt es, dass der FC Augsburg ein Auge auf Onur Bulut geworfen hat. Das geht aus einem Bericht von „NTV Spor“ hervor. Der 28-Jährige präsentiert sich in der laufenden Saison bei Kayserispor in starker Verfassung. Beim Tabellenfünften der Süper Lig zählt Bulut zu den unantastbaren Stammspielern.

FCA-Flirt Bulut überzeugt bei Kayserispor - auch Gala & Udinese im Rennen

Onur Bulut stand für Kayserispor nicht nur in allen 13 Ligaspielen in der Startelf, sondern verpasste noch nicht eine Minute. Dabei steuerte der 1,79 Meter große Rechtsfuß, der auch in offensiverer Rolle den rechten Flügel beackern kann, auch zwei Tore und zwei Assists bei. Seine konstant starken Leistungen haben sich offenbar bis nach Augsburg herumgesprochen.

Was Onur Bulut für den FC Augsburg außerdem interessant macht: Seine Vertragssituation! Der gebürtige Sauerländer ist nur noch bis Ende Juni 2023 an Kayserispor gebunden. Er kann demnach nach der Saison ablösefrei wechseln. Das wissen auch Galatasaray Istanbul und der Serie A-Klub Udinese Calcio, die sich ebenfalls mit dem Rechtsverteidiger beschäftigen.

Trotz Marktwert-Explosion: FC Augsburg will Bulut wohl schon im Winter

Allerdings scheinen die Fuggerstädter nicht erst bis zum Saisonende warten zu wollen, sondern mit einer kostenpflichtigen Verpflichtung im Winter zu liebäugeln. Denn wie in der FC Augsburg Transfernews berichtet wird, sollen die FCA-Verantwortlichen in Kürze Gespräche mit Kayserispor zwecks eines Winter-Deals aufnehmen. Dank seiner starken Entwicklung bei Kayserispor ging es mit dem Marktwert von Onur Bulut steil nach oben. Innerhalb eines Jahres stieg dieser von einer um 300 Prozent auf nun drei Millionen Euro an. Persönlicher Höchstwert für den Deutsch-Türken.

Sollte es tatsächlich zu einem FC Augsburg Transfer kommen, wäre es gleichbedeutend mit einem Deutschland-Comeback von Bulut. Denn hierzulande schaffte der Abwehrmann einst beim VfL Bochum den Sprung zum Profi. Anschließend machte er auch beim SC Freiburg und Eintracht Braunschweig Station. In seiner Vita hat Bulut u.a. 22 Einsätze in der Bundesliga sowie 63 Spiele in der 2. Liga zu stehen. 2019 folgte der Wechsel in die Türkei.